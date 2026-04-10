Lärare i svenska, spanska och SVA åk 7-9 till Björknässkolan, Nacka kommun
2026-04-10
Vill du arbeta på en stor, stabil och välfungerande skola med tydlig struktur, hög trivsel och stark tilltro till varje medarbetares kompetens. På Björknässkolan får du arbeta i en verksamhet där samarbete, relationer och utveckling står i fokus. Sök rollen som lärare i svenska, spanska och svenska som andraspråk årkurs 7-9 och bli en del av vårt engagerade och stöttande team!Välkommen till Södra Boo rektorsområdeSödra Boo rektorsområde består av Björknässkolan, Boo Gårds skola, Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola, en specialförskola och tre förskolor. Alla våra verksamheter är välfungerade och uppnår goda resultat. Vi är stolta över våra engagerade elever, barn och medarbetare. Vi har ett starkt fokus på struktur, tydlighet, undervisningskvalitet och systematiskt förbättringsarbete.Ditt uppdragI rollen som lärare i svenska, spanska och svenska som andraspråk undervisar du elever i årskurs 7-9. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår delat mentorskap för en klass på högstadiet. För att skapa goda förutsättningar för eleverna arbetar du i nära samarbete med övriga lärare, skolledning, elevhälsoteam och vid behov det specialpedagogiska teamet. Att skapa studiero och trygghet är en självklar del i arbetet.I uppdraget ingår även att vara ämnesansvarig i spansk, där du utvecklar och kvalitetssäkrar undervisningen. Du följer upp undervisningens innehåll, ansvarar för läromedel samt bidrar till att utveckla ämnet i linje med aktuell forskning. På skolan arbetar ytterligare en lärare i spanska.Rollen innebär ett nära kollegialt samarbete i högstadieteamet. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.Din erfarenhetFör denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i svenska och spanska
erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska och spanska på högstadiet
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 7-9 i svenska som andraspråk
erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska som andraspråk på högstadiet
erfarenhet av mentorskap
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
genomförd eller pågående handledarutbildning.
Är det här du?För att lyckas i rollen är du en trygg, stabiloch professionell person med god självinsikt. Du har både vilja och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att stötta, hjälpa och lyfta dina kollegor. Du planerar, genomför och följer upp dina arbetsuppgifter och din undervisning på ett strukturerat och tydligt sätt, både på kort och lång sikt. Samtidigt är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. I klassrummet har du ett tydligt, pedagogiskt och lyhört lärarledarskap där du med trygghet och engagemang undervisar, leder, motiverar och utvecklar dina elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuder digBjörknässkolan är en stabil och välfungerande F-9 skola med cirka 800 elever. Skolan har anor från slutet av 1800-talet och är vackert belägen i ett naturskönt område nära Björknäs centrum, med tillgång till fotbollsplan, ishall, sporthall och friidrottsarena. Vi har goda kommunikationer och fri parkering i direkt anslutning till skolan.Vi arbetar utifrån en tydlig struktur samt präglas av goda relationer mellan medarbetare och skolledning. Här finns en stark tilltro till varje medarbetares kompetens, och vi litar på att alla gör sitt bästa för att nå goda resultat. Personalgruppen är stabil, erfaren och kompetent, med en varm och fin stämning som skapar trygghet och arbetsglädje. Våra medarbetare arbetar kvar länge och upplever en hög trivsel- det är inte ovanligt att man återvänder efter att ha provat andra arbetsplatser. Skolan har en stark tradition av att använda modern teknik, och vi erbjuder en mycket välutvecklad digital infrastruktur. Läs mer om oss härSom lärare hos oss arbetar du tillsammans med kunniga, hjälpsamma och samarbetsinriktade kolleger. Du får god stöttning av en kompetent mentorskollega och möjlighet att samarbeta ämnesövergripande, vilket bidrar till att utveckla både undervisningen och elevernas lärande. Våra lärarstudenter bidrar också till reflektion och fortsatt utveckling i verksamheten. Vi erbjuder dig även USIP (undervisningsskicklighet i praktiken), en metod där du tillsammans med kollegor utvecklar din undervisning genom kollegialt lärande och klassrumsobservationer utifrån tydliga ramar.Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.Intresserad?Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26!Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
