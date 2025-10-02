Lärare i svenska som andraspråk till vuxenutbildningen
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.
Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Komvux i Katrineholms kommun har en aktiv roll i att främja den lokala och regionala kompetensförsörjningen genom att erbjuda flexibla och individanpassade utbildningar utifrån arbetsmarknaden och kommuninvånarnas behov. Komvux erbjuder bland annat SFI, grundläggande- och gymnasiala utbildningar, anpassad utbildning för vuxna, yrkesutbildningar och samhällsorientering för vissa nyanlända.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som lärare i svenska som andraspråk består dina arbetsuppgifter av undervisning i svenska som andraspråk på olika nivåer inom Komvux, men framför allt inom svenska för invandrare (SFI). Du planerar, genomför och följer upp undervisningen och samarbetar med kollegor inom hela verksamheten.
Rollen som lärare i svenska som andraspråk är ett varierande arbete med möjlighet att testa nya arbetssätt eftersom vi är en liten enhet och anpassar arbetet utifrån eleverna vi har. Detta innebär också att du förväntas bedriva platsbunden undervisning, men även distansundervisning om behovet finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och är behörig att undervisa i svenska som andraspråk på grundläggande- och/eller gymnasial nivå (60/90hp). Vi ser gärna att du även är behörig speciallärare eller har behörighet att undervisa i svenska, matematik eller engelska. Det är en fördel om du har erfarenhet av att möta vuxna elever och är trygg att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det är också meriterande om du har erfarenhet av kombinationsutbildningar inom Komvux.
Som pedagog har du ett flexibelt förhållningssätt och du tillför entusiasm och energi i kollegiet. Du har en god samarbetsförmåga och du bygger goda relationer till elever och kollegor. Du har ett starkt engagemang för eleverna där du är öppen och nyfiken på att testa nya arbetssätt i syfte att främja elevernas inlärning. Vi ser även att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
