Lärare i svenska som andraspråk till Vux Huddinge, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Vux Egen regi / Gymnasielärarjobb / Huddinge Visa alla gymnasielärarjobb i Huddinge
2026-07-06
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vux Huddinge söker en lärare i svenska som andraspråk och med intresse för specialpedagogik. I denna roll ingår att samordna vårt studieteam samt att arbeta konsultativt gentemot övriga lärare i kollegiet och operativt med elever. Vux Huddinge har utbildning på olika nivåer och elever med olika behov av stöd. Detta gör att vårt team behöver någon som samordnar utvecklingen av teamet och effektivisering av arbetet.
Som medarbetare på Vux Huddinge arbetar du tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget genom att utföra vuxenutbildningens nationella uppdrag och nå verksamhetens övergripande mål och riktlinjer med fokus på målgruppens specifika behov. Elevgrupperna är heterogena och ställer höga krav på pedagogisk och didaktisk förmåga.
Det pedagogiska arbetet på Vux Huddinge utgår ifrån en kommungemensam pedagogisk plattform som utarbetats av kommunens lärare och skolledning utifrån rådande forskning. Vux Huddinge har ett tydligt formativt arbetssätt. Kurserna ges både med distansupplägg samt genom digital fjärrundervisning och lektioner på plats med fasta lektionspass dagtid.
Tjänsten är tillsvidare
Tillträde 15/9 eller enligt överenskommelse
Vem är du?
Kvalifikationskrav:Lärarlegitimation
90 hp i svenska som andraspråk
Erfarenhet av utvecklingsuppdrag
God kunskap om och erfarenhet av att arbeta med digitala arbetsverktyg.
Hög kommunikativ förmåga, social kompetens och god samarbetsförmåga där elevens behov alltid är i fokus.
Meriterande kompetenser:
Arbete inom elevhälsa,
Erfarenhet av ledande utvecklingsroller och/eller förstelärarerfarenhet.
Du är engagerad och kommunikativ och sätter elevernas lärande i fokus. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa trygga och tillitsfulla relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Anna Manell rektor: anna.manell@huddinge.se
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Gymnasievägen 6 (visa karta
)
141 38 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Vux Egen regi Kontakt
Rektor
Anna Manell anna.manell@huddinge.se +46701986725 Jobbnummer
9993536