Lärare i Svenska som andraspråk till VBU - SFI Vikariat
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Pedagogjobb / Ludvika Visa alla pedagogjobb i Ludvika
2026-06-30
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Lärare i Svenska som andraspråk till VBU - SFI Vikariat
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi ansvarar även, på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner, för det kommunala aktivitetsansvaret och kulturskolan.
VBU har ca 260 anställda och totalt 2 800 elever samt omsätter 260 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om VBU och våra olika skolor hittar du på vår hemsida http://www.vbu.se/.
Om dig
Du har lärarexamen med minst 30 hp i svenska som andraspråk och lärarlegitimation eller annan kompetens som anses motsvarande. Du bör ha god digital kompetens och intresse av att bygga upp kurserna på ett flexibelt sätt. En förutsättning för att kunna trivas hos oss är att du, på samma sätt som vi, tror på att det går att skapa en av Sveriges bästa skolor och arbetsplatser genom hög kvalitet, delaktighet, trygghet, samarbete, tydlighet och respekt.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat på 50% på SFI från 24 augusti till 16 oktober
På SFI kommer du att undervisa i en introduktionsgrupp. Det är elever som precis påbörjat sina studier på SFI. Under introduktionskursen får de börja bekanta sig med det svenska språket. Under kursen kartläggs de för att i slutet av kursen få besked om vilken kurs de kommer att placeras i när kursen är slut. Du och den ordinarie läraren kommer att tillsammans göra den bedömningen. Det finns ett tydligt och strukturerat material som är klart att använda. Du måste behärska svenska och engelska väl då vi arbetar med minst två språk i klassrummet. Det är en fördel om du kan flera språk.
Arbete på plats i Ludvika.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en tidsbegränsad särskild visstidsanställning på 50 % fram till 16 oktober 2026. Start 24 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag den 7 augusti 2026.
Intervjuer startar i slutet av juli och sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdagen.
Frågor om SFI:
Jessica Mattsson
Rektor
0240 867 24
mailto:Jessica.mattsson@vbu.ludvika.se
Charlotte Borg
Sveriges lärare
0240 866 98
mailto:charlotte.borg@vbu.ludvika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,vbu
(org.nr 222000-0802), https://vbu.se/
771 28 LUDVIKA Arbetsplats
Västerbergslagens Utbildningsförbund Jobbnummer
9985134