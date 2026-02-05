Lärare i svenska som andraspråk till åk 7-9 på Gullhögskolan
2026-02-05
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Gullhögskolan är Vårgårda kommuns högstadieskola med c:a 410 elever. Här samlas alla kommunens ungdomar för att gemensamt genomföra den sista etappen i grundskolan tillsammans. Vi befinner oss centralt i Vårgårda och du tar dig lätt hit från kranskommunerna.
Vår skola är en plats att vara stolt över. Varje dag arbetar här drygt 60 personal för våra härliga elever. Vi är organiserade i arbetslag runt 3 klasser i samma årskurs och i ämneslag för samarbete och stöd i ämnesutvecklingen. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ämneslaget för svenska/svenska som andraspråk. Tillsammans ansvarar ni för elevernas kunskapsutveckling.
Förutom skolans undervisande lärare har vi ett komplett elevhälsoteam med 1-2 personer per profession. Som en förgrening från EHT finns spec-teamet som ger eleverna stöd i sitt lärande och sociala teamet som stödjer den sociala utveckling med rastaktiviteter, vuxennärvaro, arbetet mot kränkande behandling och arbete för närvaro. Vi har en egen vaktmästare, fantastisk skolmatsal, expedition och ett fint skolbibliotek med utbildad bibliotekarie i samarbete med lärare med tjänst i biblioteket. Vi har också en särskild undervisningsgrupp, anpassad grundskola, förberedelsegrupp och ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på kommunens grundskolor.
Svenska som andraspråk organiseras och bedrivs på flera nivåer på Gullhögskolan: i klassen av undervisande svensklärare helt eller delvis, i grupp med andra elever helt eller delvis och som utökad undervisningstid utöver ordinarie svensklektioner/lektioner i svenska som andraspråk. Du är spindeln i ämnet och samverkar med dina kollegor i svenskämnet och med läraren i förberedelsegruppen. Du har också nära samarbete med specialpedagogen och avstämningar med rektor för utveckling av ämnet och organisationen av det.
Vi fokuserar på kognitionsvetenskap om lärande och undervisning, att läsa analogt, skriva för hand, använda återkallning i undervisningen och att praktiska ämnen ska få vara just praktiska i så stor utsträckning som möjligt. Hos oss får du stor tillit till din profession och goda möjligheter att både arbeta självständigt och i grupp, samt ges möjlighet till utveckling. Välkommen!
För lärare sedvanliga som planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, samverkan med elever, kollegor och vårdnadshavare, bedömning, betygssättning mm.
* lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk
Meriterande:
* ytterligare behörighet i annat ämne, gärna i hem- och konsumentkunskap,
* erfarenhet av undervisning på högstadiet och
* gärna erfarenhet av olika sätt att organisera ämnet svenska som andraspråk
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
