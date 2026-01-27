Lärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, vikariat
2026-01-27
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu dig som vill arbeta som vikarierande lärare i svenska som andraspråk på vuxenutbildningen Alingsås inom yrkesutbildning vård och omsorg.
Campus Alingsås har samlat all utbildning för vuxna och erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild utbildning för vuxna (Särvux), studier i svenska för dig med utländsk bakgrund (sfi), yrkeshögskoleutbildning (YH) och högskoleutbildning.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet efter överenskommelse med chef att vid behov delvis kunna arbeta på distans
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i svenska som andraspråk inom yrkesutbildningen vård och omsorg kommer du att undervisa elever i svenska som andraspråk främst på grundläggande nivå. Dina arbetsuppgifter innebär att planera, genomföra och dokumentera undervisning baserat på elevernas individuella behov och förutsättningar, med målet att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaper för att efter avslutad utbildning kunna arbeta som undersköterskor.
Du kommer att samarbeta med övrig personal för att nå utbildningens mål och kontinuerligt utvärdera och analysera genomförd undervisning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Undervisningen sker främst på Campus, men distansundervisning förekommer.
Det är viktigt att du känner dig bekväm med att använda tekniska hjälpmedel och digitala lärplattformar. Vi använder bland annat G Suite och Digital provplattform som pedagogiskt stöd och kommunikationsväg med eleverna.
Tjänsten är tidsbegränsad till och med 260619.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet och erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Då digitala verktyg är en del av undervisningen behöver du ha arbetat på liknande sätt sedan tidigare.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med vuxnas lärande inom kommunal vuxenutbildning eller i en likvärdig roll. Vi ser även att du har en god insikt i de nationella styrdokumenten samt lätt för att skapa både interna som externa kontakter.
För att lyckas i rollen ser vi att du arbetar aktivt mot uppsatta mål och anpassar ditt arbetssätt för att nå dessa. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att information, budskap och förväntningar når fram. Vidare ser vi att du är självgående, tar ansvar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel och anpassar dig lätt efter förändrade omständigheter och behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är en semestertjänst.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
