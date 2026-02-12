Lärare i Svenska som andraspråk och SFI till Arena Utbildning Örnsköldsvik
2026-02-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Lärare i Svenska för invandrare till Arena Utbildning Örnsköldsvik
Lärartjänster 100% Tillträde snarast, provanställning med placering i Örnsköldsvik.
Arena Utbildning är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av kommuner och Arbetsförmedling, samt MYH (yrkeshögskola), inom; Svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser samt yrkesutbildning inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Lager och logistik, Tandsköterska. Vi har verksamheter i drygt 60 orter vi runtom i Sverige, från Malmö i söder till Umeå/Örnsköldsvik i norr.
Tillsammans med oss på Arena Utbildning är du med och bygger framtidens vuxenutbildning inom Svenska för invandrare. Du har engagemang och drivkraft att vara med och utveckla och expandera Arena Utbildning inom dina ansvarsområden, samt skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål. Det innebär att du har god samarbetsförmåga, ett coachande förhållningssätt och är intresserad av att arbeta i en mångkulturell miljö.
Som SFI-lärare spelar du en mycket viktig roll i vår organisation, då språket är nyckeln till att våra elever ska lyckas i kommande studier, yrkes-, och samhällsliv. Du kommer att ingå i ett kompetent lärarlag med engagerade kollegor. På lokal och nationell nivå pågår utvecklingsarbete inom bland annat digitalisering, pedagogik, metodik, didaktik. Inom SFI arbetar vi exempelvis med yrkesintegrering, yrkesinfärgning och studiebesök, för att sätta språket/språkanvändningen i olika sammanhang och autentiska kontexter.
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande arbetsplats, där du har stora möjligheter att påverka och lägga upp ditt arbete tillsammans med dina kollegor.
Vi söker dig som
• Brinner för att motivera och engagera dina elever
• Har drivkraft och vilja att vara med och utveckla vår verksamhet
• Skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål
• Har god samarbetsförmåga och ett coachande/validerande förhållningssätt
• Vill arbeta i en mångkulturell miljö
Kravspecifikation
• Behörig lärare i Svenska för invandrare
Meriterande
• Datorvana och erfarenhet av att arbeta med digital lärplattform
• Erfarenhet av vuxenutbildning
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Rikard.sundin@arenautbildning.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AU Utbildning AB
(org.nr 556723-3431), http://www.arenautbildning.se
Torggatan 10
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
Arena Utbildning Örnsköldsvik Kontakt
Rikard Sundin Rikard.sundin@arenautbildning.se Jobbnummer
9737929