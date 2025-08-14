Lärare i svenska som andraspråk och engelska på IM
2025-08-14
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Bjuvs Lärcentrum är en dynamisk och engagerad utbildningsmiljö inom Familjen Helsingborg, där vi arbetar för att ge elever på Introduktionsprogrammet (IM) de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Vår verksamhet präglas av ett starkt fokus på individanpassad undervisning, digitalisering och samarbete för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Vi söker nu en kvalificerad och engagerad lärare som vill bidra med sin expertis till vårt team.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som lärare på IM-programmet vid Bjuvs Lärcentrum kommer du att undervisa i svenska som andraspråk (SVA) och engelska på grundskolenivå för elevgrupper på olika nivåer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Planering, genomförande och uppföljning av undervisning i SVA och engelska, anpassad till elevernas individuella behov och nivåer.
• Mentorskap för elever, inklusive stöd i deras personliga och akademiska utveckling samt uppföljning av individuella studieplaner (ISP).
• Utveckling och användning av digitala verktyg och plattformar (t.ex. Infomentor) för att stödja undervisning och administration.
• Samarbete med kollegor, inklusive gymnasielärare, för att säkerställa en helhetsbaserad och inkluderande utbildning.
• Bidra till kartläggning, inskrivningssamtal och ISP för att stödja elevernas progression.
• Aktivt medverka i arbetslagets arbete för att främja trygghet, trivsel och elevinflytande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk (SVA) på grundskolenivå.
Är engagerad, flexibel och ansvarstagande, med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Har god digital kompetens och erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisning och administration.
Meriterande:
Behörighet att undervisa i engelska på grundskolenivå.
Behörighet att undervisa i engelska och SVA på gymnasienivå.
Tidigare erfarenhet av undervisning i SVA och/eller engelska på grundskolenivå.
Erfarenhet av arbete på Introduktionsprogrammet (IM) och kännedom om dess elevgrupp och specifika behov.
Ytterligare ämnesbehörigheter inom relevanta områden.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är engagerad i att skapa en inkluderande lärmiljö och har förmåga att anpassa din undervisning och ditt mentorskap till elevernas varierande förutsättningar. Erfarenhet av att arbeta med digitala plattformar och en vilja att bidra till arbetslagets gemensamma mål är centralt.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning på heltid i en engagerad och stöttande arbetsmiljö.
Möjlighet till fortbildning och professionell utveckling.
Ett arbetslag präglat av samarbete, kreativitet och fokus på elevens bästa.
Tillgång till moderna digitala verktyg och resurser för undervisning och administration.
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272433/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
(org.nr 212000-1041) Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lärcentrum Kontakt
Ma/no lärare arbetslagsledare
Hisham Taha Hisham.Taha@bjuv.se Jobbnummer
9459276