Lärare i svenska som andraspråk, komvux grundläggande, vikariat 70%
2025-09-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vill du bli en av oss och tillsammans med oss fortsätta att utveckla vår verksamhet med fokus på eleverna!
Det här erbjuder vi dig!
Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb som vikarierande lärare på grundläggande vuxenutbildningen, komvux i Hässleholms kommun.
Vi erbjuder dig en arbetsplats präglad av öppenhet och kollegialt lärande, där vi tillsammans arbetar med att stödja, coacha och stimulera våra elever i sitt lärande så de kan nå sina individuella mål.
I arbetsuppgifterna som lärare ingår, förutom det sedvanliga för- och efterarbetet samt examination och bedömning, ansvar för elevernas hela studiesituation. Undervisningen är individanpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. Vi har kontinuerlig antagning och avslut av elever. Arbetet med kollegor samt undervisningen av eleverna kräver digitalt arbetssätt och digitala verktyg är en viktig del av arbetet. Vissa administrativa uppgifter ingår samt att delta i möten av olika slag.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på 70% mellan 260107-260626 med möjlighet till förlängning. Du kommer att undervisa i ämnet svenska som andraspråk på grundläggande nivå i samtliga delkurser. Vi undervisar våra elever i grupp samt flexibelt och individuellt. Din arbetsplats kommer att vara på komvux som är en del av Arbetsmarknadsförvaltningen. Vi har våra lokaler på gamla regementsområdet T4 i Hässleholm med gångavstånd till både buss och tåg.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag. Hos oss har du möjlighet till en flexibel arbetsplats, vilket innebär att du kan arbeta på distans när verksamheten tillåter det.
Vem är du?
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk motsvarande grundläggande nivå. Du har gärna erfarenhet av att undervisa inom vuxenutbildningen med tillhörande för- och efterarbete såsom planering, bedömning och betygsättning. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av digitala arbetssätt och digital undervisning samt har arbetat med och i olika pedagogiska digitala verktyg/lärplattformar. För jobbet behöver du behärska svenska i tal och skrift. Dessutom har du god digital kunskap.
Du är intresserad av att arbeta flexibelt med nya arbetssätt och ser digitala verktyg som en viktig del av undervisningen. För dig är det självklart att måna om ett gott samarbete, se till helheten och att dela med dig av din kunskap. Du är intresserad av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete, att arbeta i team och tycker att kollegialt lärande är viktigt. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och möten med människor. Du är tydlig, strukturerad och har förmågan att arbeta självgående.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Vi har planerat att ha intervjuer under vecka 44. Intervjuerna kommer äga rum i våra lokaler på Löjtnant Granlunds väg 16.
Till ansökan vill vi att du bifogar din lärarlegitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att vi i denna rekrytering valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV! Om företaget
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Komvux uppdrag är att stödja och stimulera vuxnas lärande genom att erbjuda ett brett utbildningsutbud genom särskild utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar samt ett lärcenter. Vi arbetar med att utifrån flexibelt lärande ge förutsättningar att möta eleven utifrån dennes förutsättningar och behov.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
