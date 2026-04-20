Lärare i svenska som andraspråk i kombination med Samh/FörEk/Psyk
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Till vuxenutbildningen söker vi dig som är legitimerad lärare, behörig i att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasial nivå samt i något av ämnena samhällskunskap, företagsekonomi eller psykologi på gymnasial nivå.
Arbetet innebär
Du ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen inom dina ämnen. Undervisningen bedrivs med stöd av digitala verktyg och en lärplattform som utgör bas för kursstruktur och kommunikation.
Arbetet omfattar även distans- och fjärrundervisning, vilket ställer krav på din förmåga att strukturera, variera och kvalitetssäkra undervisningen i digitala miljöer.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, positiv och har ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet och elevens lärande. Du har förmåga att anpassa undervisningen efter vuxna elevers olika förutsättningar och behov samt hjälpa dem att nå sin fulla potential.
Du är kommunikativ och skapar goda relationer som främjar delaktighet och motivation. Vidare är du utvecklingsinriktad, samarbetar gärna med kollegor och bidrar till en positiv och lösningsfokuserad arbetsmiljö.
Du arbetar målinriktat för att medverka till vuxnas stegförflyttning mot arbetsliv eller vidare studier. Du har också ett intresse för skolutveckling och värdesätter kollegialt samarbete.
Kvalifikationer
Behörig lärare i svenska som andraspråk på gymnasial nivå
Behörighet i ytterligare ämne: samhällskunskap, företagsekonomi eller psykologi
Erfarenhet av undervisning inom gymnasieskola eller vuxenutbildning
Erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever är meriterande
God förmåga att planera och genomföra undervisning, även i digitala lärmiljöer
Anställningsvillkor och övrig information
Tjänsten är tillsvidare, semesteranställning motsvarande 40 timmars arbetsvecka. Vi tillämpar flextidsavtal för att främja balans mellan arbete och privatliv.
Din arbetsplats är förlagd på Vuxenutbildningen, i Lärcentrums lokaler centralt i Skara. Vi erbjuder en professionell arbetsmiljö med fokus på kvalitet, samarbete och utveckling. Du får möjlighet att arbeta i en organisation där vuxnas lärande och progression står i centrum. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi värdesätter våra anställda och strävar efter att skapa en kultur av stöd och utveckling. Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team som arbetar för att ge varje vuxen elev en meningsfull utbildning!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har i vissa fall rätt och även skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller särskilt vid arbete där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar, samt i verksamheter som omfattar vård och omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning, i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Viktoriagatan 2 A (visa karta
)
532 88 SKARA
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Denise Johansson denise.johansson@skara.se 072-1600321
