Lärare i svenska som andra språk åk 4-9, Paulinska skolan
Strängnäs kommun, Paulinska skolan / Grundskollärarjobb / Strängnäs Visa alla grundskollärarjobb i Strängnäs
2026-03-09
Vill du arbeta språk- och kunskapsutvecklande i en organisation där samarbete står i centrum? Nu söker vi en engagerad lärare i svenska som andraspråk till åk 4-9.
Paulinska skolan det självklara valet! Du, jag, vi tillsammans: på Paulinska skola finns framtiden. Våra elever har rätt till att kunna bli sitt bästa jag och uppfylla sina drömmar. En av skolans styrkor är att hela samhället är representerat i verksamheten som består av en härlig mångfald. Kollegiet är flexibelt och har stort engagemang i att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever.
Att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet skapar trygghet i studiesituationen och leder till lärande och vidare till högre måluppfyllelse. Genom strukturerad och kvalitativ undervisning och med ett fokus på skolans kunskapsuppdrag möter vi eleven där den befinner sig för att skapa bästa förutsättningar att utvecklas maximalt utefter sin förmåga.
Vårt fokus är att ta fram processer och rutiner för att arbeta systematiskt och hållbart över tid med att öka trygghet och studiero, skolnärvaro och måluppfyllelse. Låter det som en tjänst och en arbetsplats för dig?Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
På Paulinska skolan bedrivs undervisningen i svenska som andraspråk parallellt med svenskundervisningen. Det innebär att du undervisar i halvgrupper samtidigt som övriga elever har svenska. Arbetssättet skapar goda möjligheter till individanpassning, nära elevkontakt och ett tätt samarbete med svensklärare.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i SVA samt samverkar med kollegor kring elevernas språkutveckling i alla ämnen. Mentorskap ingår inte i tjänsten. Majoriteten av undervisningen är mot åk 4-6.
Vi erbjuder:
* Undervisning i halvgrupper med goda förutsättningar för kvalitet
* Ett nära samarbete mellan SVA- och svensklärare
* Engagerade kollegor och en trygg arbetsmiljö
* Möjlighet att vara med och utveckla skolans arbete med flerspråkighet
Välkommen med din ansökan till Paulinska skolan tillsammans skapar vi goda förutsättningar för varje elevs språkutveckling!Kvalifikationer
Vi söker dig som är/har:
* legitimerad lärare med behörighet i svenska som andraspråk.
* god kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* god förmåga att använda IT/digitala verktyg som stöd i arbetet/undervisningen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i åk 4-9.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Som person är du strukturerad, ansvarstagande, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du skapar goda relationer, såväl med elever, kollegor som med vårdnadshavare. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande och med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen.
Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "85/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/lediga-jobb#/ Arbetsplats
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Kontakt
Rektor Paulinska skolan
Ida Brånn ida.brann@strangnas.se Jobbnummer
9783735