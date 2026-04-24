Lärare i svenska, SO och idrott och hälsa till Skårsskolan F-6
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24
På Skårsskolan söker vi nu en engagerad lärare för årskurs 4-6, som vill vara en del av ett kollegium där samarbete, elevfokus och undervisning av hög kvalitet står i centrum. Med naturen som närmaste granne och ett starkt pedagogiskt driv, arbetar vi tillsammans för att skapa en skola där både elever och personal trivs och utvecklas.
Skårsskolan är en F6-skola med cirka 450 elever och ett engagerat team på omkring 60 medarbetare. Skolan är vackert belägen nära både stad och natur, med goda kommunikationer och direkt anslutning till skogsområdet Ekorrdungen, en värdefull resurs i vår utomhuspedagogik. Skolan är utrustad med en hemkunskapssal och en fin skolgård som ger goda möjligheter till rörelse, lek och undervisning utomhus. Skårsskolan har även en särskild undervisningsgrupp.
Vi arbetar med tydliga lektionsstrukturer med pedagogiska och sociala mål samt använder oss av ett kooperativt arbetssätt för en god elevmedverkan och motivation. Tillsammans skapar vi en inkluderande, kreativ och trygg lärmiljö.
Vår vision lyder "Alla elever ska behålla och utveckla sin nyfikenhet och vilja att lära - hela livet".Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en legitimerad lärare med bred behörighet för undervisning främst i årskurs 4-6. Idrott och hälsa kan även ske i de yngre åldrarna.
I ditt uppdrag ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med läroplanen samt vårt årshjul och det systematiska kvalitetsarbetet. Du skapar goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och anpassar undervisningen efter deras behov. Du deltar också i gemensamma utvecklingsinsatser på skolan, bland annat inom värdegrundsarbete och kompetensutveckling.
Vi söker dig som vill bidra till en trygg och stimulerande lärandemiljö, har ett starkt engagemang för elevernas utveckling och ser samarbetet med kollegor som en självklar del av yrkesrollen.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med bred behörighet för undervisning främst i årskurs 4-6. Krav för tjänsten är att du har behörighet att undervisa i SO, svenska och idrott och hälsa. Meriterande är behörighet att undervisa i bild. Du har goda kunskaper i digitalisering och erfarenhet av att kommunicera effektivt med både elever och vårdnadshavare via V-klass.
Personliga kompetenser
Som person är du en skicklig lagspelare som trivs i samarbetet med andra för att tillsammans nå gemensamma mål. Du är en förebild för våra elever och bygger förtroendefulla relationer genom att vara professionell och respektfull i ditt bemötande.
Din undervisning kännetecknas av en tydlig struktur och ett starkt ledarskap, samtidigt som du skapar utrymme för elevernas inflytande och delaktighet i lärprocessen. Du är engagerad, lösningsfokuserad och ser alltid möjligheter och vägar framåt i stället för hinder.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole el Aaraj, Sveriges Lärare nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se 031-7015521 Jobbnummer
9873963