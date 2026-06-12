Lärare i svenska, retorik och hem- och konsumentkunskap åk 7-9
Tellusskolan II AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige
Kommun: Stockholm
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare, med start augusti 2026
Kompetenser – krav
• Lärarlegitimation med behörighet i svenska
• Behörighet i hem- och konsumentkunskap är meriterande
Om jobbet
Tellusskolan THEA i Bromma ligger en kort promenad från tvärbanan i Johannesfred. THEA Bromma är den lilla skolan med stora ambitioner. Vi arbetar med retorik som vår profil – ett arbetssätt som stärker elevernas kommunikativa förmåga, självförtroende och språkutveckling i alla ämnen.
På skolan arbetar engagerade och erfarna lärare som tillsammans driver utvecklingsarbete med fokus på kollegialt lärande. Vi har låg personalomsättning och hög trivsel. Skolan har cirka 150 elever, med två klasser per årskurs, och visar goda resultat i såväl betyg som nationella prov.
Huvudman är Tellusskolan II AB som driver sex skolor i Enköping, Linköping och Stockholm. Vi är en i stor utsträckning lärardriven organisation där din kompetens och ditt engagemang är avgörande för skolans fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare i svenska för en tillsvidaretjänst med undervisning i svenska, retorik och hem- och konsumentkunskap.
Tjänsten består huvudsakligen av undervisning i svenska och retorik i årskurs 7–9. I uppdraget ingår även undervisning i hem- och konsumentkunskap samt arbete i skolans studio en dag i veckan, där du tillsammans med kollegor stöttar elever som har behov av extra stöd, struktur och anpassningar under skoldagen.
Undervisningen i svenska är en central del av skolans arbete och vi lägger stor vikt vid en varierad och utvecklande undervisning som stärker elevernas läsning, skrivande, språkförståelse och kommunikativa förmåga.
Retoriken är en viktig del av vår profil. För oss handlar retorik både om språklig utveckling och personlig utveckling. Genom retoriken får eleverna träna på att uttrycka sig, lyssna aktivt, argumentera, tala inför andra och utveckla sitt självförtroende. Att du vill utveckla din undervisning i retorik är därför en viktig del av tjänsten. Högskoleutbildning eller erfarenhet av retorikundervisning är meriterande.
I hem- och konsumentkunskap ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Vi lägger stor vikt vid en undervisning som kombinerar praktiska moment med teoretisk förståelse och som ger eleverna kunskaper för ett självständigt och hållbart liv.
Arbete i Studion
En del av tjänsten är förlagd till skolans studio, där elever med behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller en lugnare lärmiljö får stöd i sitt skolarbete.
I uppdraget ingår att:
• stötta elever i deras kunskapsutveckling
• bidra med struktur, tydlighet och studiero
• samverka med undervisande lärare, speciallärare och elevhälsa
• arbeta relationsskapande och förebyggande med elever i behov av stöd
Vi ser detta som en viktig del av skolans arbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och ge fler elever möjlighet att lyckas.
Hos oss är relationen till eleverna central. Du är därför både ämneslärare och, tillsammans med en kollega, mentor för en klass. I mentorskapet ingår att följa elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling i nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor.
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för en trygg lärmiljö med god studiero. En viktig del av uppdraget är också att bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete, delta i kollegialt lärande samt auskultera hos kollegor.
Vi söker dig som
• har lärarlegitimation och behörighet i svenska
• har behörighet i hem- och konsumentkunskap eller erfarenhet av att undervisa i ämnet
• har höga ambitioner i din lärarroll och ett tydligt ledarskap i klassrummet
• är trygg i att arbeta både med undervisning och stödinsatser för elever
• vill arbeta i en mindre skola där samarbete och gemensamt ansvar är centralt
• ser relationer som en nyckel till lärande och motivation
• vill bidra aktivt till skolans utveckling och kollegiala lärandeÖvrig information
Våra lärare arbetar utifrån en helhetssyn där du förväntas dela skolans värdegrund och bidra till gemensamma aktiviteter för hela skolan.
Stämmer beskrivningen in på dig är du varmt välkommen med din ansökan.
Bifoga din behörighetsförteckning i din ansökan. Intervjuer sker löpande och anställningen gäller från läsårsstart augusti 2026.
Om anställningen
Lön: Fast månadslön
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: aurora.gabrielsson@tellusskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan II AB
(org.nr 556569-7082), https://tellusskolan.se/skolor/thea-bromma/
Voltavägen 10 (visa karta
)
168 69 BROMMA Arbetsplats
Tellusskolan Thea Bromma Kontakt
Rektor
Aurora Gabrielsson aurora.gabrielsson@tellusskolan.se 0700-009928 Jobbnummer
9962384