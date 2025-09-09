Lärare i svenska på gymnasienivå för Vuxenutbildningen
Om arbetsplatsen
Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder en stor bredd av utbildningar.
Utbildningarna omfattar SFI, grund-vux, gymnasiekurser: allmänna- och yrkeskurser, Anpassad Komvux samt Yrkeshögskolan.
Delar av verksamheten är uppdragsutbildningar, som finansieras med bidrag från staten och är beroende av att vi kan anpassa oss efter fluktuationer på arbetsmarknaden. Detta ställer stora krav på flexibilitet hos personalen.
Vi söker nu en engagerad och kompetent svensklärare som vill bli en del av vårt team och bidra till elevernas språkliga och yrkesmässiga utveckling. Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som lärare i svenska innebär undervisning på gymnasie- och grundnivå. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisning för våra elever samt andra uppgifter som ingår i läraruppdraget. Undervisning kvällstid förekommer.
Vem söker vi
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare med mycket god ämneskompetens.
Du är en tydlig och strukturerad pedagogisk ledare i klassrummet samt har en god förmåga att skapa relationer med elever. Förutom god pedagogisk kompetens är du engagerad i skolans kvalitetsarbete och du visar tydlighet i arbetet med mål och resultat. Du har god kunskap om styrdokument och vuxenutbildningens uppdrag.
Du är initiativrik och vill vara del av ett kollegialt lärande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
