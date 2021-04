Lärare i svenska och svenska som andraspråk till LBS Kreativa Gy - Academedia Support AB - Gymnasielärarjobb i Jönköping

Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Jönköping2021-04-21LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".Läs mer om oss på www.lbs.se. LBS - Kreativa gymnasiet i Jönköping erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom teknikprogrammet och estetiska programmet. Skolan ligger i centrala Jönköping och har 250 elever och ca 30 medarbetare. Inför läsåret 21/22 söker vi en lärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk.Vi erbjuderPå LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande.Ditt uppdragVi erbjuder en tjänst inom svenska/svenska som andraspråk på 70%. I tjänsten ingår även undervisning i gymnasiearbete, mentorskap samt arbete med prövningar. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.2021-04-21Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare och som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du tar tillsammans med rektor och kollegor ansvar för skolans pedagogiska utveckling och arbetar kontinuerligt för att utveckla din egen yrkeskompetens. Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.Tjänsten är en tillsvidareanställning (70%) med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde i augusti 2021.Du är välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 15 maj. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta tf rektor Maria Mannerström på 0761-04 60 78, maria.mannerstrom@lbs.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-15AcadeMedia Support AB5709050