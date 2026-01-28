Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Ebersteinska gymnasiet
2026-01-28
Vill du göra skillnad varje dag och hjälpa elever att hitta sitt språk och sin röst? Välkommen till oss på Ebersteinska gymnasiet!
Vilka är vi?
Ebersteinska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med cirka 600 elever och 60 medarbetare. Vi erbjuder utbildning inom ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt introduktionsprogrammet.
Skolan är organiserad i fyra enheter med tre rektorer och nio arbetslag som tillsammans med skolledningen driver skolutveckling. Vi arbetar i ändamålsenliga och trivsamma lokaler där engagemang, kvalitet och utveckling är våra gemensamma ledord.
Vi söker nu en lärare i svenska och svenska som andraspråk till ett vikariat hos oss. Vikariatet startar snarast enligt överenskommelse och pågår till 18 juni.
Hos oss får du möjlighet att inspirera, vägleda och stärka elever i deras språkutveckling i en miljö där engagemang, gemenskap och utveckling är i fokus.
Du undervisar i svenska och svenska som andraspråk på introduktionsprogrammet och på våra nationella program.
Du ingår i ett arbetslag där mentorskap för en grupp elever är en del av uppdraget, vilket du delar tillsammans med en mentorskollega.
I arbetslaget är du en viktig del i det gemensamma arbetet för att alla elever ska lyckas.
Du samverkar med kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig och legitimerad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, gärna med erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Du är en engagerad och relationsskapande pedagog som trivs med både självständigt arbete och samarbete.
Du har god pedagogisk insikt och förståelse för hur elever tar till sig kunskap och planerar undervisningen utifrån deras förutsättningar.
Du är strukturerad, tydlig och flexibel samt har förmåga att anpassa undervisning och kommunikation efter mottagaren.
Du trivs i en verksamhet där dagliga förändringar kan förekomma samt arbetar målmedvetet och lösningsfokuserat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt att du är väl insatt i skolans styrdokument.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Snarast start enligt överenskommelse till och med 18 juni
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 februari, intervjuer sker löpande
Kontakt: Rektor Mikael Karlsson, mikael.karlsson@norrkoping.se
, 072-507 85 10
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
