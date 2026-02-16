Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Bäckaskolan 7-9
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Bäckaskolan är en F-9-skola i centralorten Gnosjö. I årskurs 7-9 går cirka 220 elever från Gnosjö, Nissafors och Åsenhöga med omnejd. Vi är omkring 40 medarbetare i vårt team. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande arbetsplats där det finns stora utvecklingsmöjligheter, eftersom vi välkomnar engagemang och nya idéer.
Varför är Bäckaskolan en arbetsplats för dig?
Som lärare på Bäckaskolan har du stor möjlighet att utforma ditt arbete efter eget tänkande och kunnande, samt i samarbete med kollegor inom arbetslagen. I arbetslagen och i ämneslagen drivs vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det finns ett stort utbyte mellan pedagoger och med andra professioner inom verksamheten. En stark och viktig resurs i vår verksamhet är elevhälsoteamet, bestående av kurator, rektor, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Detta är en del i vår strävan efter att ge samtliga elever den grund som behövs för gymnasieskolan och det fortsatta livet.
Det finns mycket vi uppskattar här på Bäckaskolan:
• Vi jobbar med skolutveckling på riktigt och vill inspirera varandra för att skapa den bästa skolan.
• Skolledningen jobbar för att vara nära verksamheten och skapa de bästa förutsättningarna för skolutveckling med tydlighet och struktur.
• Vi är en mindre skolan där vi ser alla elever.
• Vi är en skola där vi har kul ihop och gärna hittar vägar till samarbete.
• Vi har en trygghetsperson, som jobbar för att skapa en lugn och trygg skola, samt kan hjälpa dig vid mer utmanande möten.
• Vi har ett trevligt uppehållsrum där det erbjuds goda mellanmål och roliga aktiviteter och som alltid är bemannat.
• Vi har ett starkt resursteam som hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att nå så långt som möjligt.
• Vi finns i Gnosjö med stark företagsanda. Vi samarbetar med företagen, Ung Företagsamhet, Teknikcollege och Ung Drive för att hjälpa eleverna forma sina egna framtidsdrömmar.
Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega.
Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta elevernas behov. Digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning. Du är väl insatt i betyg och bedömning.
Du ser fördelarna med ett kollegialt lärande och samverkar gärna med kollegor och andra professioner för att utveckla arbetet, ett arbete som är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Du ser att samarbete och samsyn gynnar elevens utveckling. Du ser även att ett bra samarbete med vårdnadshavare är en styrka när vi arbetar för elevens bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare, men även nyexaminerade är välkomna att söka.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens och förmåga till att möta elever och samverka med kollegor och övrig personal.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan!
