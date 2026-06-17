Lärare i svenska och svenska som andraspråk på Växjö fria gymnasium
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2026-06-17
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Vill du arbeta på en skola där engagemang, trygghet och hög kvalitet står i centrum? Då kan Växjö Fria Gymnasium vara rätt arbetsplats för dig.
Växjö Fria Gymnasium är beläget mitt i Arenastaden i moderna och välutrustade lokaler som skapar goda förutsättningar för både undervisning och lärande. Här möts elever och personal i en inspirerande miljö med närhet till gym, träningsanläggningar, restauranger och eventytor.
Vi erbjuder utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Många av våra elever kombinerar sina studier med idrott genom NIU eller Tävlingsidrott, vilket bidrar till en ambitiös och målinriktad skolmiljö.
På Växjö Fria Gymnasium tror vi att goda studieresultat bygger på trygghet, studiero och starka relationer. Därför har vi skapat en skolmiljö där både elever och medarbetare ges möjlighet att utvecklas och lyckas.
Våra stora klassrum är utrustade med modern teknik och kompletteras av flexibla arbetsytor som möjliggör varierade undervisningsformer. Samtidigt finns lugna studieytor som stödjer koncentration och individuellt arbete.
Vi arbetar aktivt för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå sina mål. Skolans elevhälsa består av engagerade professioner som arbetar nära undervisningen och stöttar både elever och lärare i det dagliga arbetet.
Genom våra stödverksamheter, såsom Lugnet och Elevkontoret, erbjuder vi eleverna extra stöd, struktur och studiero när behov finns. Detta skapar bättre förutsättningar för undervisningen och bidrar till en positiv arbetsmiljö för hela skolan.
Vi erbjuder:
En modern och trivsam arbetsmiljö i Arenastaden
Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett nära samarbete mellan lärare, elevhälsa och skolledning
En skolkultur präglad av professionalism, omtanke och höga ambitioner
Motiverade elever med framtidsfokus
Hos oss blir du en del av en skola där vi arbetar tillsammans för elevernas och varandras utveckling. Vi värdesätter engagemang, samarbete och ett professionellt bemötande, och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra elever – varje dag.
Rollberskrivning:
Växjö Fria Gymnasium AB söker nu en behörig lärare i svenska och gärna svenska som andraspråk. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 10/8 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär undervisningen i årskurs 1-3. Du kommer ha din hemvist på skolans samhällsvetenskapliga program där du har ett delat mentorskap med en kollega. I din tjänst kommer dock undervisning ske inom skolans andra program.
Intervjuer kommer att ske löpande under annnonseringen. Sista dag för ansökan är 5 juli.
Växjö Fria Gymnasium – tillsammans för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927544-2057445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697), https://cedergrenskaab.teamtailor.com
Storgatan 82 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Jobbnummer
9967931