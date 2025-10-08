Lärare i svenska och svenska som andra språk till Rådaskolan
Melleruds kommun / Grundskollärarjobb / Mellerud Visa alla grundskollärarjobb i Mellerud
2025-10-08
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Rådaskolan är en högstadieskola med cirka 300 elever i årskurs 7-9, där vi arbetar för att synliggöra det aktiva lärandet i samverkan mellan alla på skolan. Skolans mål, att våra elever utvecklas så långt det är möjligt i en trivsam miljö. Vi strävar efter att utveckla arbetet i de olika ämnena och använder IT i undervisningen som en del av vardagen. Arbetet i arbetslag, ämnenslag och elevhälsa har god struktur. På skolan råder en varm, positiv och mottagande atmosfär. Som nyanställd blir du väl omhändertagen.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Undervisning i svenska och svenska som andra språk. Tjänsken kan komma att kombineras med annat ämne.Kvalifikationer
Du som söker har en lärarexamen i sökt ämne eller godkänd, adekvat kompetens som vi bedömmer likvärdig. Du har en positiv inställning till samarbete, är ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du tror på elevernas förmåga att utvecklas och kan få eleven att känna glädje i lärandet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar tobaksfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan. Tjänsten är ett vikariat fram till 260612 med eventuell möjlighet till förlägning.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön, ferielön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Kontakt
Rektor
Linda Eriksson Lind linda.eriksson.lind@mellerud.se 0530-18250 Jobbnummer
9545850