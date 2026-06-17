Lärare i svenska och spanska sökes till Linåkerskolan
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2026-06-17
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Svalövs kommun har bra pendlingsavstånd från Lund- och Malmöregionen.
Linåkerskolan är kommunens enda 7-9 skola och har cirka 350 elever. Skolan är uppdelad i fyra arbetslag med varsin hemvist. I dessa hemvister finns klassrum, grupprum, NO-sal, arbetsrum för personal och mindre samlingsrum till eleverna. Till våra gemensamma lokaler hör en avdelning för specialundervisning, aula, elevcafeteria och ett skolbibliotek.
Det viktigaste för oss är att alla våra elever blir behöriga till gymnasiet och att de mår bra på vägen dit. Det här är förstås en stor utmaning, vilket enar skolans medarbetare oavsett yrkeskategori, vi vet att lösningen kräver ett stort samarbete. Därför pågår det ett intensivt arbete med att hela tiden utveckla organisationen och rikta insatser på både individ- och gruppnivå. Dynamiken på skolan är stor; vi ändrar, justerar och söker hela tiden lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för våra elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en nyfiken och engagerad lärare i svenska och spanska till vårt team. Som enskild lärare har du stor autonomi att planera och bedriva din undervisning, där all undervisning har sin bas i Google Classroom. I uppdraget ingår även mentorskap, vilket innebär att du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med deras vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett fast arbetslag som leds av en arbetslagsledare, där ni har gemensam mötestid en gång i veckan och där ni i princip har all er undervisning förlagd till just er hemvist. Dessutom har du ett nära samarbete med dina ämneskollegor där ni utvecklar ämnet kollektivt genom återkommande ämneslagsmöten, där ni bland annat sätter gemensamma upplägg för vilka områden som studeras i respektive årskurs.Kvalifikationer
Vi söker dig som lockas av vår skolkultur och beskrivningen av uppdraget. För att passa i rollen är du legitimerad lärare i svenska och spanska för årskurs 6-9, eller har en pågående lärarutbildning alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta på högstadiet och i ditt arbete har du ett tydligt elevfokus. Du ser den kompetenta eleven, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Med din drivkraft och ditt engagemang inspirerar du dina elever, samtidigt som du är positiv och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar aktivt för att skapa goda relationer till såväl elever och föräldrar som kollegor, och du känner dig helt bekväm med att kommunicera både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329591-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs kommun, Linåkersskolan Kontakt
Tf.Rektor
Cecilia Johansson cecilia.m.johansson@svalov.se 0418475432 Jobbnummer
9968418