Lärare i svenska och SO-ämnen till Frykenskolan

Torsby kommun, Frykenskolan / Grundskollärarjobb / Torsby
2025-10-03


På Frykenskolan strävar vi efter att integrera praktiska och teoretiska kunskaper till en helhet som rustar eleven för att lära för livet. Vi vill att eleven ska ta ansvar för sitt lärande, sin miljö och sina handlingar. Vår målsättning är att alla på Frykenskolan ska må bra, känna arbetsglädje och stärka sitt självförtroende.

Publiceringsdatum
2025-10-03

Arbetsuppgifter
Vi söker dig med behörighet att undervisa i svenska och SO-ämnen mot mellanstadiet. Mentorskap ingår.

Kvalifikationer
Behörighet att undervisa i ämnet. Personlig lämplighet beaktas. Rekrytering sker fortlöpande.

ÖVRIGT
Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2025/35".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Torsby kommun (org.nr 212000-1777)

Arbetsplats
Torsby kommun, Frykenskolan

Kontakt
rektor
Anna Renhult
0560-162 52

Jobbnummer
9540451

