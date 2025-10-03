Lärare i svenska och SO-ämnen till Frykenskolan
Torsby kommun, Frykenskolan / Grundskollärarjobb / Torsby Visa alla grundskollärarjobb i Torsby
2025-10-03
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsby kommun, Frykenskolan i Torsby
På Frykenskolan strävar vi efter att integrera praktiska och teoretiska kunskaper till en helhet som rustar eleven för att lära för livet. Vi vill att eleven ska ta ansvar för sitt lärande, sin miljö och sina handlingar. Vår målsättning är att alla på Frykenskolan ska må bra, känna arbetsglädje och stärka sitt självförtroende.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig med behörighet att undervisa i svenska och SO-ämnen mot mellanstadiet. Mentorskap ingår.Kvalifikationer
Behörighet att undervisa i ämnet. Personlig lämplighet beaktas. Rekrytering sker fortlöpande.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit!
Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2025/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777) Arbetsplats
Torsby kommun, Frykenskolan Kontakt
rektor
Anna Renhult 0560-162 52 Jobbnummer
9540451