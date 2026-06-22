Lärare i Svenska och SO-ämnen åk 4-6 till Montessoriskolan Globen
Alingsås Montessori Skola Globen / Grundskollärarjobb / Alingsås Visa alla grundskollärarjobb i Alingsås
2026-06-22
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Om oss
Montessoriskolan Globen är en fristående F–9-skola i Alingsås som drivs av en ideell föräldraförening. Vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken och erbjuder en trygg, strukturerad och inspirerande miljö där eleverna får utvecklas i sin egen takt.
Vår vardag genomsyras av Globenandan – en kultur som bygger på tillit, engagemang och gemenskap.
Här möts du av engagerade elever, delaktiga föräldrar och kollegor som värdesätter samarbete och utveckling.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Ett starkt kollegialt samarbete – vi tror på att tillsammans är vi starkare
En arbetsplats där vi värdesätter varandra och trivs tillsammans
Möjlighet att vara kreativ i undervisningen och prova nya idéer
Generösa lokaler med stora klassrum och öppna ytor
Tydlig struktur och gemensamma förväntningar i hela verksamheten
Tillgång till en aktiv elevhälsa som arbetar nära pedagoger och elever
Arbetsuppgifter:
Undervisa i svenska och SO-ämnen i åk 4-6
Nära samarbete med en MA/NO-kollega kring arbetet med elever och undervisningen i en åk 4 och planen är att följa denna elevgrupp till åk 6.
Planera och genomföra lektioner som stimulerar elevernas kreativitet och förståelse för skolans ämnen
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling
Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och kollegiala samarbeten
Vi söker dig som
Har lärarlegitimation i svenska och SO-ämnen åk 4-6
Har erfarenhet av undervisning i årskurs 4-6
Sätter elevernas utveckling och lärande i första rummet
Är positiv, engagerad och lösningsorienterad
Trivs med att samarbeta och gärna arbetar ämnesövergripande
Har erfarenhet av och/eller intresse för pedagogiskt arbete enligt Montessoriinriktning
Vi intervjuar kandidater löpande och rekrytering kan ske innan sista ansökningsdag
Mejla ditt CV och personliga brev samt vilken tjänst du söker till: tjanst@globen.nu
Vid eventuella frågor
0322 – 64 70 70, eller via mail till
ann-sofie,johansson@globen.nu maja-karin.ekasen@globen.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: tjanst@globen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i SV/SO åk 4-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Montessori Skola Globen
Bollvägen 9 (visa karta
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441 55 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås Montessori Skola Globen Jobbnummer
9973604