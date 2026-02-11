Lärare i Svenska och SO till Vallaskolan 7-9, Sala kommun
Söker du som är lärare 7-9 efter nästa utmaning? Vill du arbeta i en skolkommun som har pedagogisk utveckling och kvalitet högt upp på agendan? Tror du, liksom vi, att vi lyckas genom samarbete? Då ska du söka tjänst som lärare hos oss i Sala kommun.
Vi söker nu en lärare i Svenska och SO till Vallaskolan 7-9. Vill du vara med i vårt team och bidra med nya tankar och idéer samtidigt som du själv lär dig av våra? Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Hos oss på Vallaskolan 7-9 får du gott om kollegor. För oss är skolan en arbetsplats för såväl personal som elever och vi arbetar för att alla ska bidra till en arbetsmiljö där lärande är i fokus.
I Sala satsar vi på att utveckla framtidens skola. Våra arbetsplatser kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete. Vårt förhållningssätt utgår från devisen I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. Vi lägger fokus på pedagogisk utveckling och ökad kvalitet där vi gemensamt tar ansvar för våra elevers måluppfyllelse. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att undervisa i svenska och SO. Som lärare hos oss ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen utifrån gällande styrdokument och lagstiftning. Du samarbetar alltid i en nära dialog med övriga pedagoger, elevhälsa, skolledning och andra medarbetare på skolan, och du bygger goda relationer med elever och vårdnashavare.
Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete, konferenser och teammöten. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Mentorsskap ingår i tjänsten.
På Vallaskolan 7-9 sätter vi eleven och undervisningen i fokus där vi ser att lärarens roll för elevens utveckling är stor. Lärare är organiserade i arbetslag utifrån årskurser där ett samarbete kring alla eleverna bidrar till samverkan mellan lärare och goda pedagogiska samtal. I tjänsten ingår mentorsskap.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som vill undervisa i de samhällsorienterande ämnena och svenska i år 7-9. Du har god kunskap i gällande styrdokument och du planerar och följer upp undervisningen utifrån målen. I undervisningen ser vi gärna att du har intresse för digitala resurser som pedagogiska verktyg.
Som person är du ansvarsfull, strukturerad och tydlig i ditt arbete samt har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt. Du ska trivas med att arbeta tillsammans med kollegor samt vara en förebild och kunna bygga relationer med elever och deras vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Sala kommun.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid
Individuell lönesättning.
Tillträdesdatum inför HT 2026 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast 2026-03-08.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kontakta via e-post:
Rektor Daniel Groth, daniel.groth@sala.se
. Bitr. rektor Sara Sjölund, sara.sjolund@sala.se
Fackliga kontaktpersoner:
Lärarförbundet, Marita Karlström, e-post: Marita.KarlstromAndersson@skola.sala.se
Sveriges Lärare, Åsa Haga-Eriksson, e-post: asa.eriksson@skola.sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
