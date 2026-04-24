Lärare i svenska och SO till Solängens resursskola i Mölndal
2026-04-24
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Från och med höstterminen 2026 öppnar vi en helt ny resursskola i Mölndal med plats för 30 elever i åldrarna 10 till 16 år. Vår resursskola riktar sig till elever i grundskolan som är i behov av omfattande och varaktigt särskilt stöd. Vi arbetar med mindre elevgrupper och mer personal med större möjligheter att göra individuella anpassningar i undervisningen och lärmiljön.
Skolan ligger granne med Fässbergsskolan, på gångavstånd till Mölndals centrum. På skolan kommer det att jobba ca 15 personer, verksamheten leds av en rektor och en biträdande rektor som också är specialpedagog. Även om skolan är ny har majoriteten av personalen stor erfarenhet av arbete med barn och elever med stora behov, flexibilitet och förmågan att se möjligheter i alla situationer.
Vi söker dig som är behörig lärare i svenska och SO och som vill jobba med barn och ungdomar med omfattande behov av stöd. Erfarenhet av liknande arbeten är meriterande.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och SO i årskurs 4-9.
Du har god kunskap om NPF, intresse och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, anpassade insatser och individuellt utformad undervisning. Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevens dagsform, närvaro och behov. Du är stabil, trygg och tydlig i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en lugn person med ett gott bemötande.
Du kan organisera och driva ditt arbete så att en trygg och inkluderande lärmiljö skapas. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du ser vikten av ett gott samarbete. Ett samarbete mellan såväl lärarkollegor, andra professioner, elever och vårdnadshavare.
Du ser det positiva i varje enskild elev och är övertygad om att alla har möjlighet att lära sig med rätt förutsättningar.
För oss är det viktigt med bra gruppdynamik, och vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och SO i årskurs 4-9. Du har gott bemötande kring barn i behov av särskilt stöd och tydliggörande pedagogik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i liknande elevgrupper.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och SO i årskurs 4-9.
Du är en ansvarstagande person med ett gott förhållningssätt och som kan möta eleverna med värme och respekt. Att arbeta med elever med särskilda behov kräver flexibilitet, tålamod och en vilja att ständigt hitta lösningar. Du ser förändringar som en möjlighet och bemöter dem med ett positivt och kreativt förhållningssätt.
Ditt arbete präglas av ett stort engagemang för varje elevs unika förutsättningar, och du är en skicklig pedagog som har god förmåga att läsa av situationer och anpassa din undervisning efter elevens behov. Du är så pass trygg i din yrkesroll och i ditt uppdrag så att du kan erbjuda en flexibel och alternativ pedagogik.
Vill du veta mer om tjänsten så är du välkommen att höra av dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321099".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
Göteborgsvägen 11-17
431 82 MÖLNDAL
Mölndals stad, Skolförvaltningen
LR
Andreas Eriksson Sik andreaserkisson-sik@molndal.se 0704677617
