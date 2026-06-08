Lärare i svenska och SO till Gudmundråskolan
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kramfors Visa alla grundskollärarjobb i Kramfors
2026-06-08
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Gudmundråskolan är en 7–9-skola med ca 340 elever, centralt belägen i Kramfors med goda kommunikationsförbindelser.
Engagemang och framtidstro är viktiga värden hos oss, liksom höga förväntningar på våra elever. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv där elever ska känna trygghet, ansvar och självständighet, vilket ger en bra grund för lärande och kunskapsinhämtande. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje!
Vi söker nu en grundskollärare för undervisning i ämnena svenska och samhällsorienterade ämnen. Välkommen till ett arbete där du gör skillnad varje dag!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
I uppdraget som lärare i svenska och SO ingår, utöver undervisning i huvudämnena, även mentorskap tillsammans med en mentorskollega för en klass elever. I din roll ingår du i ett arbetslag där vi gemensamt arbetar för att utveckla, planera och följa upp undervisningen med läroplanen samt kommunens och verksamhetens mål som riktmärke.
Vi avsätter tid och resurser för kollegialt lärande som sker både i ämneslag och i arbetslag. Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med ledning och stimulans inom ramen för undervisningsgruppen. Målet är att ge eleverna individuellt stöd efter elevens förutsättningar och behov, samt att stärka motivation genom värdeskapande lärande och entreprenörskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet som grundskollärare i svenska och samhällsorienterade ämnen.
Vi ser även att du:
• Har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du samarbetar väl i arbetslag och med mentorskollega.
• Besitter digital kompetens.
• Har förmåga att uppmärksamma elevernas behov och i samråd med kollegor vidta lämpliga åtgärder för att stötta dem.
• Är en tydlig ledare i och utanför klassrummet, där struktur, trygghet och studiero genomsyrar ditt ledarskap.
Stor vikt läggs vid lämplighet och förmåga att skapa relationer.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer ett utdrag för arbete inom skola eller förskola via www.polisen.se
Urval sker löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Anneli Gustavsson anneli.gustavsson@kramfors.se 061280481 Jobbnummer
9951348