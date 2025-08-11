Lärare i svenska och SO och möjligheter till förstelärartjänst.
Ekerö kommun / Grundskollärarjobb / Ekerö Visa alla grundskollärarjobb i Ekerö
2025-08-11
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekerö kommun i Ekerö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
UPPGÅRDSSKOLAN är en kommunal högstadieskola med elever i åk 7 - åk 9. Skolan är belägen intill Stenhamra centrum, Färingsö, Ekerö kommun. Skolan har ca 340 elever som är fördelade i klasser om ca 21 - 26 elever.
Vi är stolta över och värnar en lugn och trygg skolmiljö i fina lokaler med grönområden i direkt anslutning till skolan. Vi har ett starkt och kompetent lärarkollegium där man ges möjlighet att utveckla undervisningen och verksamheten samt sig själv som pedagog. Som pedagog stimulerar och bemöter du eleven utifrån elevens egna förutsättningar och behov. Som mentor är du för eleven den enskilt viktigaste personen på skolan - förmågor som att bygga relationer och inge mening och sammanhang är av stor vikt.
Vi värnar om och arbetar för elevens rätt att utvecklas så långt som möjligt genom att hålla en högkvalitet i undervisningen och sätta elevens kunskapsutveckling i centrum.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen - idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rika natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.
Nu söker vi en lärare i SV och SO till högstadiet med start i augusti 2025.
Med rätt erfarenhet och kompetens så kan tjänsten även komma att inkludera ett försteläraruppdrag.
I uppdraget som förstelärare ingår det bland annat att:
• Leda det kollegiala samarbetet i ämneslag samt i årskurslagen.
• Hålla dig ajour med aktuell skolforskning och skolutveckling.
• Tillsammans med ledningen sätta upp gemensamma pedagogiska mål och
säkerställa att dessa förankras och arbetas med i såväl ämnes- som årskurslag.
• Följa upp och analysera hur målen påverkar elevernas lärande.
• Handleda nya kollegor eller de som behöver stöd i ledarskap i klassrummet eller
i planering och bedömning.
Vi söker en driven och positiv lärare som sätter elevernas lärande i centrum. Du är van vid att arbeta målstyrt och formativt med dina elever. Du är en tydlig ledare i klassrummet och skapar goda relationer med eleverna. Du är nyfiken och lösningsinriktad och intresserad av pedagogisk utveckling och forskning. Om detta stämmer in på dig så är du den vi söker!
Du kommer att vara mentor för en klass tillsammans med en mentorskollega. Undervisningen kommer primärt att vara i svenska och till viss del i SO under läsåret 2025/2026.
Vi är en "lagom stor" högstadieskola med fyra parallella klasser. Vi har små grupper med runt 21-26 elever. Vi har en särskild undervisningsgrupp på skolan och en flexverksamhet för elever som behöver stöd vissa tider eller i vissa ämnen. Vår vision är att vara en plats där vi gör skillnad, vi tror att vi kan göra skillnad i det stora genom att ta vara på det lilla. Det gör vi genom att både fokusera på kunskaper och relationer samt genom att vara noga med att se och möta varje elev och kollega.
Det kollegiala lärandet är viktigt, du kommer därför att tillhöra ett arbetslag/årskurslag där du träffar mentorskollegor. Denna grupp leds av en årskurssutvecklare. Varje ämne har även sitt ämneslag där du, tillsammans med dina ämneskollegor, samplanerar och utvecklar era ämnen.
Vi arbetar mycket med trygghet och trivsel. Vi har en lugn och fin miljö och mycket trevliga elever. På skolan finns ett trygghetsteam som består av rektor, lärarassistent/elevcoach, specialpedagog och kurator som stöttar lärarna med att bibehålla en lugn och trygg plats för alla.
Hos oss får du möjlighet att vara del av att utveckla dina ämnen och skolan i sin helhet medan du samtidigt möter en väl förankrad organisation med plats och utrymme för samarbete och kollegiala möten. Vi är väl utrustade digitalt och ser gärna att du har en vana och intresse för att arbeta digitalt med elever och i ditt vardagliga arbete. Vi arbetar i Teams och Unikum, har du arbetat i dessa eller liknande system tidigare är det meriterande.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget är du:
• Utbildad lärare i SV och SO.
• En tydlig ledare i klassrummet.
• Har grundläggande IKT-kompetens.
• Van vid att arbeta målstyrt och individanpassat.
Tillträde: Snarast
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö kommun
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Jobbnummer
9453573