Lärare i svenska och matematik åk 4-6 (80%) till Myrsjö resursskola
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö resursskola / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-04-24
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö resursskola i Nacka
Har du ett stort intresse och engagemang att undervisa elever inom autismspektrum? Vill du tillhöra ett team med starkt elevfokus och ett gemensamt driv att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever? På Myrsjö resursskola får du en roll som både utmanar och utvecklar, och där du gör verklig skillnad för elever i behov av särskilt stöd. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med att fortsätta utveckla verksamheten. Sök rollen som lärare i svenska och matematik årskurs 4-6 redan idag!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent med start i augusti eller enligt överenskommelse. Utifrån verksamhetens behov och din ämnesbehörighet kan det finnas möjlighet till högre sysselsättningsgrad.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever inom autismspektrumtillstånd i årskurs 4-6 i svenska och matematik. Undervisning kan framöver även komma att ske i andra årskurser. Undervisningen sker både individuellt och i mindre grupper. Tillsammans med elevassistenter och övriga lärare ansvarar du för elevernas hela skoldag, vilket omfattar undervisning, raster, lunch och övergångar.
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen utifrån läroplanen och skollagen för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du följer läroplanen Lgr22 samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår även mentorskap och regelbunden dialog med vårdnadshavare. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
För att skapa goda förutsättningar för eleverna arbetar du i team och har ett nära samarbete med skolledare och kollegor. Du ingår i ett arbetslag för årskurs 2-6 som träffas regelbundet för samarbete kring elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i svenska och matematik
erfarenhet av att arbeta som lärare
erfarenhet av att undervisa i svenska och matematik
kunskap om och erfarenhet av att arbeta med barn inom autismspektrum eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta på resursskola, i särskild undervisningsgrupp eller liknande verksamhet
ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i NO, SO och/eller idrott
erfarenhet av mentorskap
erfarenhet av att arbeta som speciallärare och/eller specialpedagog
relevant utbildning eller kurser inom autismspektrum
kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik och positivt beteendestöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att stötta, hjälpa och lyfta dina kollegor. Du är en självgående person som har förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du planerar, genomför och följer upp dina arbetsuppgifter och din undervisning på ett tydligt och strukturerat sätt, både på kort och lång sikt. På ett flexibelt och lösningsorienterat sätt anpassar du dig efter ändrade omständigheter, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. För att trivas i rollen är det viktigt att du både vill och klarar av att arbeta med elever som kan uppvisa utmanande beteende. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Myrsjö resursskola är en verksamhet för elever inom autismspektrumtillstånd som är i behov av undervisning i en anpassad lärmiljö med mindre grupper och hög personaltäthet. På skolan finns hög kompetens inom autismspektrum, även i skolledningen. Vi arbetar utifrån grundskolans läroplan och anpassar den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan startade hösten 2023 och har idag cirka 30 elever i årskurs 1-9. Vår närmiljö erbjuder fina möjligheter till undervisning med skog, vatten och natur runtomkring. Skolan har god tillgång till parkering. Läs mer om oss här
Det kollegiala samarbetet är en central del av vår verksamhet. Här arbetar du nära dina kollegor i ett prestigelöst klimat. Varje vecka har vi pedagogiska konferenser med alla medarbetare, och ibland specialpedagogisk handledning från den centrala Barn- och elevhälsan. Du blir en del av ett team med starkt elevfokus och ett gemensamt engagemang för att skapa goda relationer och bästa möjliga förutsättningar för våra elever.
Som lärare får du en central, varierad och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka och driva utvecklingen av verksamheten tillsammans med skolledning och kollegor. Även om mycket redan är på plats finns en tydlig ambition att fortsätta utvecklas. Du får stöd från skolledning, specialpedagog och den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskap, system, utrustning, handledning och utbildning. Du ges även möjlighet att nätverka, samarbeta och bolla med andra lärare inom kommunens resursskolor.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-10!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö resursskola Kontakt
Sveriges Lärare, expedition nacka@sverigeslarare.se 070-4318974 Jobbnummer
9875672