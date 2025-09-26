Lärare i svenska och idrott till Malmö Citadellsgymnasium
2025-09-26
Vi på Malmö Citadellsgymnasium söker en lärare för undervisning i svenska och idrott. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Krav:
• lärarlegitimation
• behörighet att undervisa i svenska och idrott på gymnasienivå
• vana att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
• mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• behörighet att undervisa i andra ämnen
• utbildad inom samtalsmetodik så som MI
• kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete
• erfarenhet av självständig undervisning i svenska och/eller idrott
• erfarenhet av annan undervisning/pedagogiskt arbete.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningssätt och en mycket god pedagogisk förmåga.
Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Malmö Citadellsgymnasium är en skola i moderna utbildningslokaler med centralt läge. Här erbjuds program inom ekonomi, samhällsvetenskap, teknik samt försäljning och service. Skolans utbildningar har fokus på innovation och hållbarhet för att möta framtidens behov och arbetsmarknad. Genom ett nära samarbete med näringsliv, akademiska institutioner och organisationer berikas elevernas undervisning med praktisk kunskap och erfarenhet. Här uppskattas nya idéer och initiativ. Tillsammans skapar vi en miljö där både elever och personal växer. Vi välkomnar fler passionerade medarbetare till vårt team!
Vill du veta mer om oss? Besök: Malmö Citadellsgymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är runt 1600 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
