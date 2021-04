Lärare i svenska och idrott och hälsa till LBS - Kreativa Gymnas - Academedia Support AB - Gymnasielärarjobb i Göteborg

Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg2021-04-08LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".Läs mer om oss på www.lbs.se. LBS - Kreativa gymnasiet i Göteborg startades 2014 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: Spelutveckling, Systemutveckling, Spelgrafik, Foto & Film och E-sport. Skolan har cirka 550 elever och 50 medarbetare. Inför läsåret 21/22 söker vi en lärare i ämnena svenska, svenska som andra språk och idrott och hälsa.Lärare i svenska och idrott och hälsa till LBS Kreativa Gymnasiet i GöteborgVi erbjuderPå LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.På skolan finns pedagogiska lärgrupper som ger tid för reflektion och kollegialt lärande utifrån aktuella fokusområden. Genom ett samarbete med Göteborgs Universitet har alla medarbetare inom LBS fått kunskaper att arbeta med aktionsforskning som metod för att bedriva professionsutveckling på vetenskaplig grund. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Ditt uppdragVi erbjuder en tjänst inom svenska/svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Tjänsten är 40 % tillsvidareanställning och 60 % föräldravikariat under läsåret 21/22. Du kommer också ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.2021-04-08Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare och som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du tar tillsammans med rektor och kollegor ansvar för skolans pedagogiska utveckling, ämnesutvecklingen samt för att utveckla din egen yrkeskompetens. Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen.Tjänsten är delvis en tillsvidareanställning (40 %) med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet) och delvis ett föräldravikariat under läsåret 21/22 (60 %). Tillträde i augusti 2021.Du är välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 15 maj. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Josefin Claesson på 0702-981725, josefin.claesson@lbs.se eller biträdande rektor Gustav Kronqvist 0761- 005 840, gustav.kronqvist@lbs.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-15AcadeMedia Support AB5679362