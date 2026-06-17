Lärare i svenska och historia till Hvitfeldtska gymnasiet
Göteborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647, vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet är en anrik skola och en dynamisk arbetsplats med cirka 2000 elever och 220 medarbetare. Skolan är centralt belägen i Göteborg och erbjuder en inspirerande miljö där historiska traditioner möter en modern och internationell utbildningskontext. Vi sätter stor stolthet i att bedriva en kunskapsinriktad verksamhet med hög akademisk profil och en tydlig internationell prägel.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en professionell gemenskap. Vi har ett nära samarbete med såväl näringsliv som universitet. Skolan utmärks även av ett starkt elevengagemang genom Göteborgs största elevkår. Vi värnar om en god arbetsmiljö och har en lång tradition av gemensamma sammankomster som stärker kollegiet under verksamhetsåret.
Vi söker dig som vill verka i en miljö med höga förväntningar och bidra till vår fortsatta utveckling. Besök gärna vår hemsida www.hvitfeldtska.se
för ytterligare information om oss.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny lärarkollega för ett vikariat på heltid med undervisning i svenska och historia, samt handledning i gymnasiearbete. Din organisatoriska tillhörighet kommer att vara på Estetiska programmet med inriktning musik, där du har din rektor och dina programkollegor.
I tjänsten ingår undervisning på nationella program samt handledning av eleverna i deras gymnasiearbeten, vilket kräver ett strukturerat och stöttande arbetssätt. Du följer, stöttar och vägleder eleverna i deras kunskapsmässiga och personliga utveckling. Du arbetar kontinuerligt med uppföljning, återkoppling och bedömning för att främja varje elevs lärande. Du deltar aktivt i ämneslag, arbetslag och skolans gemensamma utvecklingsarbete.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap i klassrummet och möta eleverna med höga och positiva förväntningar. Du har lärarlegitimation med behörighet i både svenska och historia på gymnasienivå, och du har med dig erfarenhet av undervisning på just gymnasienivå. Det är meriterande om du tidigare har handlett gymnasiearbeten och har förståelse för det estetiska programmets karaktär.
Eftersom vi arbetar i en modern utbildningsmiljö har du goda digitala kunskaper och är väl förtrodd med att använda olika digitala verktyg och lärohjälpmedel som en naturlig del av din pedagogik. Du har en mycket god förmåga att anpassa din undervisning och möta olika grupper och förmågor, vilket gör att du kan differentiera undervisningen så att alla elever utmanas och stöttas på rätt nivå. Vidare har du en utvecklad samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team i en kreativ miljö och är skicklig på att bygga goda relationer med såväl elever och kollegor som vårdnadshavare.
Viktig information under sommarperioden:
Ansvarig rekryterare är ledig under veckorna 27–31 och har då ingen möjlighet att svara på frågor om tjänsten. Intervjuer planeras att hållas under vecka 32 och 33.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Åse Andrén Gustafsson ase.gustafsson@educ.goteborg.se 031-3670606 Jobbnummer
9967805