Lärare i svenska och historia till Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsb

2025-11-29
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka startades 1996 (fyller 30 år 2026) och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Frisör- och Stylistprogrammet. Skolan har cirka 250 elever och 23 medarbetare. Vi brinner för lite extra för ämnen som kriminologi, ledarskap, frisör, hantverk och entreprenörskap!
2025 vann vi i Årets UF-skola i Halland, vilket vi är mycket stolta över!
Lärare i svenska och historia till Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka
Ditt uppdrag
Gymnasielärare på heltid (100%) i svenska och historia.
Vi söker dig som är en engagerad, flexibel och legitimerad lärare med ett stort hjärta för elevernas lärande och utveckling. Du har förmågan att anpassa undervisningen efter elevernas olika förkunskaper och behov. Du arbetar med en tydlig struktur och ett respektfullt bemötande som grund. Du samarbetar med kollegor och tycker om att pröva nya arbetssätt och undervisningsmetoder.
Hos oss blir du en del av ett team som tror på samverkan, kreativitet och en stark gemensam drivkraft - att göra skillnad för våra elever varje dag.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor, våren -26 reser vi till Portugal med elever. På Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka samverkar vi och bedriver fortbildning med våra systerskolor. Detta och många andra spännande projekt är möjligt för dig att engagera dig i utöver undervisning.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde: 7 januari 2026 (Eller enligt överenskommelse)
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Stefan Lindh på 070 150 44 62 eller mailadress stefan.lindh@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
