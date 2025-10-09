Lärare i svenska och engelska till Platengymnasiet
Motala kommun, Bildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Motala Visa alla gymnasielärarjobb i Motala
2025-10-09
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Bildningsförvaltningen i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Verksamhetsområdet gymnasium, har en varierande verksamhet som riktar sig till ungdomar. Våra enheter präglas av god kvalité, närhet och att vi arbetar aktivt för att skapa trygga och berikande möten mellan människorna som finns i verksamheterna. Vårt mål är att våra studerande och deltagare ska lämna utbildningen rustade med möjligheten att välja sin framtid och stolt tänka tillbaka på sin studietid.
Platengymnasiet har kunskap och bildning i fokus. Vi värnar om värden som mångkultur, entreprenörskap och hållbar utveckling. På skolan finns fem nationella program som inom sig har flera olika inriktningar:
* Ekonomi
* Naturvetenskap
* Samhällsvetenskap
* Teknik
* Vård- och omsorgsprogrammet
Det finns både ett lokalt idrottsgymnasium och ett riksidrottsgymnasium för idrotterna segling och triathlon. På skolan finns dessutom tre nationella program och ett individuellt program inom gymnasiesärskolan.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och bedömning samt utvärdering av undervisningen utifrån läroplan och kursplan. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar. I undervisningen gör du skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga, uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet samt göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som smått. Du arbetar efter beprövad erfarenhet och forskning och verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Du dokumenterar noggrant, elevernas prestation och utveckling. Genom systematiskt kvalitetsarbete arbetar du för att säkerställa att uppsatta mål nås. Mentorskap för klass ingår i arbetsuppgifterna.
Samarbete med kollegor, elevhälsoteam och skolledning är också en del av arbetet för att skapa en god lärmiljö. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du skolans uppdrag och främjar kontinuerligt kollegialt lärande.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska på gymnasienivå
Erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet är meriterande
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marie Olsson marie.olsson@motala.se 0141225032 Jobbnummer
9548872