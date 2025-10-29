Lärare i Svenska och Engelska till Möckelngymnasiet
2025-10-29
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Nu söker vi förstärkning till vårt härliga lärarlag på Möckelngymnasiet i Karlskoga. Möckelngymnasiet är Karlskoga kommuns gymnasieskola. På Möckelngymnasiet studerar ca 900 elever och vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram. På Möckelngymnasiet finns även Anpassad gymnasieskola. Våra lokaler är ljusa, trevliga och ändamålsenliga och vi har god tillgång till modern teknik och utrustning.
Hos oss är vi måna om att ha en lugn, trygg och stimulerande lärmiljö och vi har en tilltro till alla elevers förmåga att utvecklas genom att se varje individ och möta eleven utifrån dess behov.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen arbeta som svenska och engelska lärare på Individuella programmet men det kan även bli aktuellt med undervisning på nationellt program. Vi jobbar mycket med individanpassat lärande för att tillgodose varje elevs förmåga och behov. Det finns också ett nära samarbete med skolans övriga lärare och du kommer ingå i ett engagerat arbetslag. Våra lärarlag samarbetar nära med elevhälsan för att skapa en trygg och motiverande lärmiljö för alla våra elever. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Du kommer att arbeta med att utveckla arbetssätt och skapa pedagogiska anpassningar.
Vi satsar mycket på kompetensutveckling och kollegialt lärande, och du blir en del av ett arbetslag där vi samarbetar, trivs och har roligt på jobbet!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i Svenska och Engelska för grundskola och/eller gymnasium. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med och har kunskaper om elever med diagnoser inom autismspektrum. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete på grundskolan eller gymnasiet.
Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem. Du samarbetar väl med kollegor med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och du är lösningsorienterad och hittar därav snabbt lösningar på uppkomna problem. Du har en förmåga och vilja att engagera elever i sin kunskapsutveckling. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta med elever på gymnasiets introduktionsprogram.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
För att få arbeta inom skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet behöver du enligt lagen om registerkontroll lämna ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta gör du via blankettarkivet på polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2025-00406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Kontakt
Rektor
Peter Eriksson 0586-616 36 Jobbnummer
9580445