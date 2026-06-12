Lärare i svenska och engelska till Karlbergsskolan
Köpings kommun, Karlbergsskolan / Grundskollärarjobb / Köping Visa alla grundskollärarjobb i Köping
2026-06-12
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Är du en positiv och engagerad språklärare som är redo för nya utmaningar? Nu söker vi på Karlbergsskolan en behörig lärare i svenska och engelska till åk 7-9.
Karlbergsskolan är en högstadieskola med ca 400 elever och ca 50 medarbetare. Skolan ligger i Köpings centrala delar med närhet till både centrum och buss- och tågkommunikation. Vi har ett aktivt utvecklingsarbete där fokusområdena är kunskaper, närvaro, trygghet och studiero. Karlbergsskolans vision lyder "En trygg skola där alla har rätt till en bra dag och rustas för framtiden". Förstelärarna på skolan driver ett fortbildningsarbete kopplat till undervisningen på Karlbergsskolan. Det finns en musikprofil med ca 15-20 elever/ årskurs.
Vi söker dig som vill arbeta med engagerade kollegor och som ser utveckling och en god arbetsmiljö som viktiga delar i ditt arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som lärare i svenska och engelska planerar och genomför du undervisning som grundar sig på kapitel 1 i läroplanen. Du bedriver en kreativ och varierad undervisning och hjälper eleverna att tillgodogöra sig bra studiestrategier för att främja deras språkutveckling. Du ser språk som ett verktyg för lärande, identitet och delaktighet. Du har ett engagemang för att eleverna ska blir självständiga och reflekterande läsare.
Du bygger goda relationer med eleverna och dess vårdnadshavare.
Du och har ett nära samarbete med skolans andra Sv/eng-lärare och planerar undervisningen tillsammans med dem.
Du kommer att vara kontaktlärare tillsammans med en kollega för en klass.
Tillsammans med övrig personal är du med och utvecklar din arbetsplats genom idéer och förbättringsförslag.Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare i svenska/engelska för årskurserna 7-9.
• Du är väl förtrogen med Lgr 22 och bedriver undervisning som vilar på kapitel 1.
• Du skapar en trygg och inkluderande lärmiljö och arbetar aktivt med likvärdighet.
• Du har en tydlig struktur på lektionerna.
• Du är trygg i formativ och summativ bedömning, dokumentation och betygsättning.
• Du har ett tydligt ledarskap och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och har elevens bästa i centrum.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillsättning sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Kommun
(org.nr 212000-2114)
Sveavägen 21 (visa karta
)
731 32 KÖPING Arbetsplats
Köpings kommun, Karlbergsskolan Kontakt
Rektor
Cecilia Binbach 0221-251 02 Jobbnummer
9960568