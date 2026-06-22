Lärare i svenska och engelska till Högalidsskolan åk 7-9
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till Högalid 7-9!
Som svensk- och engelsklärare hos oss arbetar du tätt med dina kollegor i ett arbetslag där samarbete kring både elevernas sociala utveckling och kunskapsmässiga utveckling står i centrum. Arbetslaget leds av en av skolans biträdande rektorer.
Skolan är en kommunal grundskola belägen i Hornstull på västra Södermalm. I skolan har ca 860 elever i årskurserna F-9 sin arbetsplats. Personalen på hela enheten består av ca 130 personer. Skolledning består av rektor, fyra biträdande rektorer samt en administrativ chef.
Organisatoriskt är skolan indelad i årskursvisa arbetslag.
Skolan har en välfungerande elevhälsa som är organiserad i ett arbetslag som består av två skolsköterskor, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och fyra speciallärare. Rektor ansvarar för elevhälsan, men en av de biträdande rektorerna har personalansvar och det operativa ansvaret för elevhälsan.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en välfungerande arbetsplats som är öppen för idéer om vidare utveckling. Det råder ett gott samarbetsklimat på skolan och skolan har ett aktivt och välfungerande arbete med de fackliga organisationerna i Samverkansgruppen.
Skolan har eget tillagningskök och alla anställda erbjuds att äta pedagogisk måltid i skolrestauranten till en låg kostnad. Varje morgon kan personal och elever äta frukost i skolrestauranten. Månatligt arrangerar arbetslagen personalaktiviteter där hela skolan kan träffas på eftermiddags/kvällstid.
Stockholms stad erbjuder friskvårdsbidrag.
Din roll
Du undervisar på skolans högstadium och samarbetar med elever, kollegor och vårdnadshavare. Undervisningen sker i svenska i årskurs 7-9 , förstärkt svenska i årskurs 8 samt engelska i årskurs 7. Du är mentor i en årskurs 9 tillsammans med en kollega. I tjänsten ingår även lektioner i MVP, som det kommer att erbjudas kompetensutveckling i.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad lärare i svenska och engelska i åk 7-9.
Du god kompetens av att anpassa din undervisning till elever i behov av särskilt stöd.Publiceringsdatum2026-06-22Övrig information
Minst 3 års erfarenhet av undervisningen i grundskolans senare år.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Folkskolegatan 13 (visa karta
)
117 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Ia Jeckert ia.jeckert@edu.stockholm.se 076-1224313 Jobbnummer
9974037