Lärare i svenska och engelska till Geneskolan 7-9
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-05-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Geneskolan är Örnsköldsviks kommuns största högstadieskola med cirka 400 elever fördelat på 16 klasser.
På Geneskolan vill vi att skola ska vara skola, och sätter därför kärnuppdraget i första hand, dvs undervisning och att ge våra elever en god utbildning.
På skolan finns flertalet ämneskollegor att samarbeta med. För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en handledare. Din handledare är en erfaren lärare med samma eller närliggande ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i svenska och engelska i årskurserna 7-9 och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp undervisning. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.
Du kommer att vara en del av ett arbetslag. Eventuellt mentorskap i en klass.
Beroende på erfarenhet/kompetens/behörigheter kan det bli aktuellt med specialläraruppdrag och/eller liknande.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i svenska och engelska. Andra ämneskombinationer kan också vara aktuella, så tveka inte att söka även om du inte har behörighet i alla efterfrågade ämnen.
Erfarenhet/kompetens som speciallärare är meriterande.
Vem är du?
Du känner stolthet över djupa ämneskunskaper i dina undervisningsämnen. Som person är du lyhörd, ansvarstagande och engagerad. Du är en trygg vuxen och en tydlig ledare som förväntas vara en lärare som leder och styr i lektionssalen. Även utanför lektionssalen upprätthåller du vuxenvärldens tydliga ramar och ser det som naturligt att ta det ansvaret. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start 12 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. 80 % kan också vara aktuellt.
Vänligen bifoga CV samt ett personligt brev med din ansökan.
Vid en eventuell anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Vid en eventuell anställning kontrolleras identitet (svenskt körkort/pass).
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Åsa Elfving, Sveriges Lärare asa.elfving@ornskoldsvik.se 070-5848416 Jobbnummer
9935796