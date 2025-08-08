Lärare i svenska och engelska åk 7-9 Björnaskolan
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2025-08-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Nu söker vi en 7-9 lärare till Björnaskolan.
Skolan ingår i Björna skolupptagningsområde som består av fyra olika skolenheter. Skolorna finns i Björna, Gideå, Hemling och Trehörningsjö och omfattar förskoleklass till och med årskurs nio. De är alla små genuina skolenheter i Örnsköldsviks ytterområde med stark lokal förankring i bygden. Skolorna är belägna med närhet till naturen.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som undervisande lärare i svenska och engelska i årskurs 7-9 vid Björnaskolan samt vara mentor för en grupp elever i årskurs 7. Du ingår i arbetslaget för åk 7-9 och får ansvarsuppgifter utifrån intresse, kompetens och skolans behov.
Du kommer till en skola med rutinerade kollegor där ni tillsammans i arbetslaget ansvarar för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet genom att planera, genomföra och följa upp undervisning med läroplanen och kommunala mål som riktmärke.
Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska, åk 7-9. Även om du har annan kvalifikation är välkommen att söka. Blir det aktuellt med anställning erbjuds då en tidsbegränsad anställning som obehörig lärare.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet, möter eleverna på deras nivå och förutsättningar samt använder dig av ett lågaffektivt bemötande. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ. God initiativförmåga samt flexibilitet är egenskaper vi värdesätter högt.
Körkort behörighet B, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Anton Nilsson, biträdande rektor 076-1389418 Jobbnummer
9450545