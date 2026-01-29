Lärare i Svenska med ytterligare ämnesbehörighet
Stift Apelrydsskolan / Gymnasielärarjobb / Båstad Visa alla gymnasielärarjobb i Båstad
2026-01-29
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Apelrydsskolan i Båstad
Apelrydsskolan ligger på natursköna Bjärehalvön granne med Norrvikens Trädgårdar strax utanför Båstad. Skolan har funnits i över hundra år och drivs som en icke vinstdrivande stiftelse av Fredrika Bremerförbundet. Det innebär att alla ekonomiska resurser går till att optimera undervisningen för våra elever. Idag går ca 230 elever på skolan, knappt hälften bor på vårt internat, medan den övriga delen av eleverna bor i närregionen. Skolan har fem olika utbildningar: Mat och dryck, Hälso - och träningscoach, Global management, Etisk mode och design samt Bild- och formgiving.
Vår mångfald av utbildningar är också vår styrka. Skolans trivsel, trygghet och utbildningarnas kvalitet rankas högt av eleverna, vilket är väldigt glädjande. Extra viktigt är det också nu när vi söker ny personal. Vi erbjuder en fantastisk arbetsplats med kompetenta kollegor och en sund arbetsmiljö. Samtidigt ligger det en förväntan på den anställde att göra väl ifrån sig, söka goda samarbetsvägar och skapa optimala förutsättningar för eleverna i deras lärande.
Arbetsuppgifter: Apelrydsskolan söker en lärare i ämnet Svenska på grund av växande elevantal och kommande pensionsavgång; gärna också med ytterligare ämnesbehörighet i exempelvis Franska, Svenska som andraspråk eller i något Samhällsorienterande ämne.
Vidare är samarbetet kring eleverna och med varandra i personalgruppen är viktigt. Skolans mål är att ungdomarna blir anställningsbara och högskoleförberedda efter genomförd utbildning.
Kvalifikationer: Vi söker dig med lärarlegitimation och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Givetvis är det meriterande om du har liknande framgångsrikt arbete bakom dig. För övrigt förväntas du samarbeta väl med andra, med ett eget driv. Att vara lösningsfokuserad, initiativrik och öppen för förändringar och nytänkande är en självklarhet. Ambitionen på skolan är hög och möjligheterna som anställd att driva och utveckla utbildningarna är goda!
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten påbörjas med start höstterminen 2026.
Tjänsten är en tillvidareanställning och sysselsättningsgraden kan varieras mellan 70-100% beroende på den enskildes önskemål och ämnesbehörighet
Välkommen med din ansökan!
Andreas Karlsson, skolchef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: andreas.karlsson@apelryd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Apelrydsskolan
Kattviksvägen 207 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Arbetsplats
Apelrydsskolan, Stift Jobbnummer
9710615