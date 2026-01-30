Lärare i svenska/matematik samt idrott och hälsa till Toleredsskolan 1-6
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Är du en engagerad lärare som vill göra skillnad? Då kan du vara den läraren vi söker till Toleredsskolan.
Toleredsskolan är en F-9 skola med cirka 700 elever och cirka 100 medarbetare. Här sker inspirerande möten där vi utvecklas genom delaktighet, lärande och kunskap. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med eleven i centrum där eleven ska utvecklas, lära sig och må bra med fokus på elevernas lärande och sociala utveckling.
Vi erbjuder en öppen, utvecklande och trivsam arbetsgemenskap. Vi ser detta, tillsammans med goda relationer, som en viktig förutsättning för en bra skolgång.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär undervisning i årskurs 1-6 och vi söker dig som är lärare i idrott och hälsa med behörighet i svenska och/eller matematik. Bred behörighet är meriterande och ger möjlighet till att arbeta med olika ämneskombinationer. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Du ansvarar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Vi söker en lärare som vill jobba tillsammans och bidrar till vår teamkänsla. Du verkar för att skapa en meningsfull och inspirerande lärandesituation med fokus på att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi värdesätter tydligt och positivt ledarskap samt förmåga till flexibelt förhållningssätt för elevers bästa. För oss är förmågan till goda relationer i kombination med goda ämneskunskaper vår framgångsfaktor. Tillsammans för att alla ska lyckas!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i årskurs 1-6 med behörighet i idrott och hälsa samt minst ett av följande ämnen: matematik och/eller svenska. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare och vi ser det som meriterande om du har bred behörighet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en förmåga att leda och variera undervisningen för att skapa lust till lärande.
Vi ser att du är lösningsfokuserad, flexibel och har en god samarbetsförmåga med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna och är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du har lätt för att anpassa ditt arbetssätt och synsätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske, du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Stämmer beskrivningen in på dig så ser vi fram emot din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Carina Blixt carina.blixt@grundskola.goteborg.se 031-3675932 Jobbnummer
9714949