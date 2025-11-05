Lärare i svenska, matematik, NO och SO till Rävebergsskolan F-3
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lärare med undervisning i svenska, matematik, NO och SO.
Tjänsten är ett föräldravikariat på ett år, med start i januari 2026.
Beskrivning av skolan
Rävebergsskolan är en skola med elever från förskoleklass till åk 3. Här går drygt 185 elever med olika erfarenhetsvärldar, skolbakgrund och kunskap som bidrar till vår stora mångfald. Rävebergsskolan ligger i norra delen av Lövgärdet strax utanför Angered. Du tar dig enkelt hit med lokaltrafiken på ca 30 minuter ifrån centrala GöteborgPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i dina ämnen på ett systematiskt sätt, med utgångspunkt i elevernas behov och förutsättningar. Du samarbetar nära med kollegor och övriga professioner på skolan för att skapa en helhet kring elevernas lärande och utveckling. För denna tjänst ser vi gärna att du tidigare arbetat språkutvecklande i din undervisning.
På Rävebergsskolan arbetar vi aktivt för att främja trygghet och trivsel, och vi ser lärarens roll i det värdegrundsarbete som central.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska, matematik, NO och SO för årskurs F-3. Rollen kräver att du kan uttrycka dig obehindrat i svenska, både i tal och skrift. Talar du flera språk eller har du tidigare arbetat i ett mångkulturellt område är det meriterande. Lika så om du har erfarenhet av att ha undervisat flerspråkiga elever med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik.
Vi utgår från att du är en skicklig pedagog som kan anpassa din undervisning efter elevens unika behov. Du har en god kommunikativ förmåga där du säkerställer att det du vill förmedla har nått fram till mottagaren. Vi ser en god samarbetsförmåga som en given egenskap hos dig med en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med såväl kollegor som med elever och vårdnadshavare.
Du behöver vilja vara med och utveckla verksamheten utifrån varje elevs behov. I ett område som präglas av en språklig och kulturell mångfald ser vi olikheter som en tillgång. Vi ser det som självklart att du som söker delar vår vilja att stödja alla elever utifrån deras förutsättningar.
Vi önskar dig varmt välkommen med din ansökan!
Ett löpande arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Angelica Arvidsson, Biträdande rektor angelica.arvidsson@grundskola.goteborg.se 031-3651123 Jobbnummer
9589193