Lärare i svenska i kombination med annat ämne sökes till Ester Mosesson gym
Göteborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Ester Mosessons gymnasium är Göteborgs största besöksnäringsgymnasium, där vi utbildar branschens framtida stjärnskott. Här går blivande kockar, restaurangchefer, matkreatörer, bagare, servitörer, caféägare, konditorer, cateringspecialister, hotellpersonal, konferensvärdar och reseledare. Efter en bra utbildning med mycket praktiskt arbete och utlandspraktik för somliga går våra elever raka vägen ut i arbetslivet där de är mycket efterlängtade. Hela skolan handlar om kunskap, mat och service samt en rejäl dos inspiration. Vill du vara med? Läs mer om Ester Mosessons gymnasium och vilka utbildningar vi erbjuder på vår webbplats: www.estermosessons.se
Som lärare på Ester Mosessons gymnasium kommer du att undervisa i svenska och ett annat ämne. Du kommer att möta elever både på vårt introduktionsprogram och på våra nationella program.
Du bidrar du till att skapa goda förutsättningar för att skolans elever ska trivas, utvecklas och nå sina mål. Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för elev. Du bedömer elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan.
Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor då där du har en möjlighet att bidra med och utveckla din ämneskunskap samt dina pedagogiska och didaktiska förmågor.
Mentorskap och gängse läraruppgifter ingår också i tjänsten.
En förutsättning för att trivas är även att du deltar aktivt och vill bidra till ditt ämneslag och uppskattar ett gott samarbete med dina kollegor, elever och övrig personal på gymnasieskolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad behörig gymnasielärare och har lärarlegitimation i svenska och i kombination med annat ämne Vi ser gärna att du har aktuell erfarenhet av gymnasieundervisning.
Du är van vid att arbeta i digitala miljöer. På skolan använder vi Google Classroom i det pedagogiska arbetet.
Du är intresserad av skolutveckling och strävar efter god kvalitet i undervisning och bedömning. Som person har du förmågan att inspirera och engagera inom dina ämnen och har lätt för att nå ut med ditt budskap. Du är strukturerad, flexibel, målinriktad och öppen för att pröva nya arbetsformer och metoder. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar
Vi vill att du bifogar din lärarlegitimation med ämnesbehörighet till din ansökan.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Peterson linda.peterson@educ.goteborg.se 070-776 71 88 Jobbnummer
9479103