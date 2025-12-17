Lärare i Svenska/Engelska till Prolympia 60 % (vikariat)
Prolympia AB / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2025-12-17
Hej!
Är du intresserad av att arbeta i en stimulerande miljö med kompetenta kollegor och härliga elever? Då är detta en bra chans!
Prolympia är en fristående skola med inriktning mot idrott och hälsa för skolåren 6-9.
Skolan har 324 elever och omkring 40 anställda. Skolan ligger i Umestans Företagspark i centrala Umeå.
Vi söker nu en lärare som kan hoppa in och undervisa i engelska och svenska under en kortare period (2 månader upp till en termin, med start 7 januari). Du som söker är kanske lärarstudent, färdig lärare eller har liknande kompetenser. Du är framåt och delar våra värderingar och syn på idrotten som verktyg för att skapa god hälsa och bra möjligheter till utveckling i skolan. Du är en positiv och flexibel person med höga förväntningar på både elevers kunskaper och värdegrund.
Det som är aktuellt för tjänsten är undervisning i årskurs 6 och högstadiet. På skolan finns ett väl sammansvetsat kollegie och du får mycket stöd i planering och undervisning. Tjänstens omfattning är ca 60 %.
Hälsningar Rasmus
rektor, Prolympia Umeå
I denna rekryteringsprocess har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen att bli en del av Prolympia! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/78". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454) Arbetsplats
Prolympia Umeå Kontakt
Rasmus Wengberg 070-5852721 Jobbnummer
9651044