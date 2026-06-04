Lärare i svenska/engelska på gymnasiet

Impius Utvecklings AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg
2026-06-04


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Impius gymnasium är en resursskola i Helsingborg som vänder sig till elever med omfattande behov av stöd. Många elever har diagnosen autism och/eller ADHD. Erfarenheter av tidigare skolmisslyckanden är något som förenar flertalet av våra elever.
Impius existerar i syfte att göra skillnad för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi finns till för att göra livet bättre för dessa personer och deras anhöriga.
Skolan växer och söktrycket är högt och därför söker vi en lärare i svenska i kombination med annat ämne. Dina förmågor att utöva ett gott ledarskap i klassrummet behöver vara goda. Vi ser gärna att du är en engagerad och omsorgsfull person som gör det bästa framför det lättaste i arbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Om du tycker att detta är en arbetsplats som du kan se dig själv arbeta så tar vi tacksamt emot din ansökan.
Hoppas vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Email
E-post: sverker@impius.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Impius Utvecklings AB (org.nr 556552-3858), http://www.impius.se
Landskronavägen 1 (visa karta)
252 32  HELSINGBORG

Jobbnummer
9948959

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