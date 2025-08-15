Lärare i svenska, engelska och pedagogik på gymnasiet
2025-08-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Södertälje
Till hösten 2025 söker vi dig som - är utbildad lärare i svenska, engelska och pedagogik för gymnasieskolan. Du har en speciallärarexamen mot intellektuell funktionsnedsättning för anpassade gymnasiet.
• är en mycket engagerad person och som har lätt för att skapa bra relationer till både elever och personal.
• är prestigelös, nyfiken, lösningsfokuserad, har god pedagogiskförmåga och drivs av vad som kan åstadkommas genom kollegialt lärande och gemensamma idéer kring undervisning.
• sätter eleverna i centrum, brinner för ditt jobb och har nära till skratt.
• har lärarlegitimation för gymnasieskolan.
Du undervisar till hösten i svenska 2, pedagogik nivå 1 på övriga gymnasiet. Du har svenska och engelska på anpassade gymnasiet.
Vi intervjuar fortlöpande under publiceringstiden
Vackstanäsgymnasiet är en, icke vinstutdelande, fristående gymnasieskola med internatboende. Skolan drivs som stiftelse med ledamöter i styrelsen från Fredrika Bremer förbundet och Hushållningssällskapet. Skolan är naturskönt belägen mitt i triangeln, Järna, Nykvarn och Södertälje vid sjön Vällingen. Vi har ca 275 elever inom Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, Restaurang och livsmedelsprogrammet, kock, bagare/konditor, Naturbruksprogrammet, trädgård också med profil naturguide och det Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning, profil textildesign. Vi har också Fastighet och byggnation och Hotell, restaurang och bageri på anpassade gymnasieskolan. För oss är hållbarhet viktigt, vi arbetar målmedvetet med miljön, det sociala klimatet och med ekonomin. Bl.a. odlar vi mycket av våra grönsaker, vi har ett tydligt program för att skapa sammanhang både för elever och personal, vi är medlemmar i Idéburna skolors riksförbund, mm.
Det geografiska läget på skolan gör att du behöver egen bil för att ta dig hit och hem.
I övrigt se skolans hemsida vackstans.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: info@vackstanas.se
151 66 SÖDERTÄLJE Körkort
Vackstanäsgymnasiet
Nina Johansson
info@vackstanas.se
08/52298000
