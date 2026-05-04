Lärare i Svenska/Engelska, Hällsboskolan Kungsholmen
2026-05-04
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Arbetsuppgifter
Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet.
På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror ska gynna våra elever i deras kunskapsutveckling.
Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- eller särskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov.
Som lärare hos oss arbetar du med pedagogisk kartläggning, dokumentation, anpassning av lärandemiljö, uppföljning och utvärdering.
Arbetet hos oss kräver nära samverkan med elevernas vårdnadshavare, kollegor samt andra utomstående aktörer som är viktiga för elevernas hälsa och utveckling.
Du kommer också ha stöd av specialpedagog, IT-pedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och logoped.
Vår vision är: Likvärdig undervisning för alla - tillsammans gör vi skillnad. Vi vill att våra elever, när de lämnar Hällsboskolan, har utvecklat verktyg och strategier så att de är rustade att anta utmaningen, nästa steg i livet.
Vi söker en kompetent och engagerad lärare till att undervisa svenska och engelska på högstadiet. Tjänsten innehåller ett mentorskap.
Hällsboskolan Kungsholmen tillsammans med Mälarhöjden står inför spännande förändringar då det läsåret 26/27 startar en Filialskola på Södermalm i Stockholm i väntan på nya tilltänka lokaler i Salems kommun under läsåret 27/28. Det innebär att man hösten 27/28 kan komma att ha sin arbetsplats i Salems kommun.
Vi söker nu dig som både vill och kan bidra till denna resa.
Vi söker dig som:
* Har en lärarutbildning med legitimation att undervisa i svenska och engelska för högstadiet och/eller mellanstadiet.
* Har minst tre års erfarenhet av läraryrket.
* Har kompetens och erfarenhet av att undervisa elever med NPF.
Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet av att undervisa elever med generell språkstörning.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som personlig mognad, integritet och förmåga att bidra till att utveckla en verksamhet i förändring.
Din förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska utgör en viktig del av elevernas undervisning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/333".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Kontakt
OFR/S Sveriges Lärare
Katarina Forsberg katarina.forsberg@spsm.se 010-473 56 69
9889877