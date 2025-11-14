Lärare i Svenska åk 4-6 till Kunskapsskolan Tumba
På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformad. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger.
Kunskapsskolan Tumba söker en legitimerad lärare i Svenska årskurs 4-6
Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare i Svenska för årskurserna 4-6. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra pedagoger inom ditt ämne. Tjänsten är en visstidsanställning på 100%.
Vi arbetar fokuserat med närheten till eleverna. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och genom att följa upp planerna.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Läs mer om vårt arbetssätt https://www.kunskapsskolan.se/om-oss/hur-vi-arbetar
Kvalifikationer
Som sökande ska du vara legitimerad lärare i Svenska och väl förtrogen med LGR -22 och formativ bedömning.
Det är meriterande om du har erfarenhet som specialpedagog och/eller speciallärare.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning i årskurserna 4-6. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Arbetsplatsen
Kunskapsskolan Tumba är en grundskola årskurs 4-9. Skolan har idag cirka 200 elever. Skolan startade 2001 och har sedan dess lockat elever från stora delar av Botkyrka kommun såväl som hos grannkommunerna. Skolan är belägen på Hans Stahles väg 17 ett stenkast från buss- och järnvägsstationen.
Arbetstid och varaktighet
Tjänsten är en visstidsanställning på 100% fram till juni 2026.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 26 november 2025. Observera: Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta:
Bitr. Rektor Daniel, 0733101959, daniel.bajnoci@kunskapsskolan.se
Rektor Pernilla Sandell, 0733210880 pernilla.sandell@kunskapsskolan.se
Mer information på www.kunskapsskolan.se
Publiceringsdatum2025-11-14
Hans Stahles väg 17, Tumba Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
