Lärare i Svenska åk 4-6 till Fagerhultsskolan, vikariat 75-100%
Din arbetsplats
Fagerhultsskolan är en relativt nyetablerad 4-9-skola i Hindås, Härryda kommun. På skolan går ca 360 elever i årskurserna 4-9. Här arbetar du i välkomnande, ändamålsenliga och välplanerade lokaler. Skolan invigdes läsåret 2021/2022 och är inne på vårt fjärde läsår tillsammans. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag och varje årskurs har en egen hemvist med större undervisningssalar samt några mindre grupprum. Arbetsrummet för lärarna är beläget inne på hemvisten för närhet till eleverna. Varje klass har ett eget hemklassrum där merparten av undervisningen sker och utöver hemklassrummen finns klassrum för praktisk-/estetiska ämnen.På Fagerhultsskolan har vi ett uttalat tillsammansarbete och arbetar för gemensamt synsätt kring våra elevers lärande och har tillgänglighet som fokus i såväl den fysiska- som den sociala och pedagogiska lärmiljön. Ett gott samarbete med vårdnadshavare är något vi lägger stor vikt vid och ser som en viktig del i vårt arbete. Du kan ta dig till Fagerhultsskolan med buss från t.ex. Korsvägen.
Ditt uppdrag
Vi söker en lärare med behörighet för undervisning i Svenska för årskurs 4-6, gärna i kombination med engelska. Vi söker dig som har ett inkluderande förhållningssätt och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov. Du är en engagerad och flexibel lärare med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Det här krävs för tjänsten
Du som söker:* Ska vara legitimerad lärare i Svenska för åk 4-6. Det är även möjligt att komma i fråga för tjänsten om du inväntar din legitimation.* Ser det som en styrka att arbeta i arbetslag* Vill utveckla din undervisning och arbeta systematiskt med att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper* Anpassar undervisningen på gruppnivå för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar* Tycker att vårdnadshavarna är en viktig resurs i ditt arbete* Har förmåga att skapa goda relationer och har ett tydligt och professionellt bemötande i dialog med elever och vårdnadshavare* Är bra på att kommunicera, både i tal och i skrift.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
