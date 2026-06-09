Lärare i SVE/Svenska som andra språk grund och gym - Vuxenutbildning
Paradigma AB / Gymnasielärarjobb / Täby Visa alla gymnasielärarjobb i Täby
2026-06-09
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Nordiskt Lärcenter söker en legitimerad lärare i SVE/Svenska som andraspråk för undervisning av vuxenstuderande i både klassrum och på distans. Tjänsten är timbaserad med en omfattning på upp till 14 timmar per vecka.
Om tjänsten
Anställningsstart: Omgående
Placering: Stockholmsvägen 116 A, Täby
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid, max 18 timmar/vecka (fastställs vid intervju)
Du kommer att undervisa vuxenstuderande inom komvux både på plats och digitalt på distans. Arbetet omfattar planering, genomförande och uppföljning av undervisning i Svenska som andraspråk på flera nivåer.
Distansundervisning
Utöver undervisning i klassrum kommer du även att ansvara för distanselever, vilket innefattar:
Undervisning, handledning och återkoppling online
bedömning och pedagogisk dokumentation
arbete i Google Classroom och andra digitala verktygPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som SVE/SVA-lärare hos oss kommer du att:
undervisa vuxna elever i klassrum och distans
planera, genomföra och följa upp undervisning i flera SVE/SVA-nivåer
skapa vid behov material anpassat för både plats- och distansundervisning
bedöma och dokumentera enligt gällande styrdokument
ge handledning och stöd till distanselever
arbeta självständigt och ta ansvar för kursstruktur
Obligatoriska krav
Legitimation som lärare i Svenska som andraspråk
Mycket god digital kompetens
Erfarenhet av Google Classroom
Erfarenhet av undervisning, gärna i vuxenutbildning
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Trivsel med att undervisa vuxna elever
ANSÖK INTE OM DU INTE HAR LEGITIMATION
Meriterande
Legitimation i ytterligare ämne
Erfarenhet av komvux/gymnasial vuxenutbildning
Erfarenhet av distansundervisning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Paradigma AB
(org.nr 559343-9382), http://www.nordisktlc.se
Stockholmsvägen 116A (visa karta
)
187 30 TÄBY Arbetsplats
Nordiskt Lärcenter Jobbnummer
9955325