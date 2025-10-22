Lärare i SVE/SVA till Rekarnegymnasiet
Är du behörig att undervisa i svenska och svenska som andra språk? Tycker du, som vi, att det är viktigt att främja elevens hälsa och välmående i all undervisning? Sök till oss på Rekarnegymnasiet!
Rekarnegymnasiet är Eskilstunas största gymnasieskola med cirka 1300 elever och 130 medarbetare. Skolan ligger naturskönt vid Kronskogens naturområde, knappt en kilometer utanför Eskilstuna centrum. Vi utbildar inom områdena bygg, el, fordon, barn- och fritid, VVS, ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap.
Vi är Eskilstunas idrottsgymnasium där all undervisning genomsyras av ett hälsoperspektiv med idrott och hälsa i fokus. Som elev hos oss får man möjligheten att kombinera idrott och studier, oavsett vilket program man läser på eller vilken idrottslig nivå eleven befinner sig på. Därför vill vi att du som söker till oss tycker som vi, att det är lika viktigt att främja elevens hälsa och välmående i all undervisning.

Arbetsuppgifter
Du undervisar i svenska och svenska som andra språk på Rekarnegymnasiet och kommer att tillhöra arbetslaget IMS/IMA (individuellt alternativ och språkintroduktion). Du ansvarar för att planera, undervisa och bedöma elevernas kunskaper inför betygsättning. Du har också ett mentorsansvar för eleverna och följer deras utveckling mot skolans mål, socialt och kunskapsmässigt. Självklart samarbetar du också med vårdnadshavare. Du får bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och jobbar nära skolans elevhälsa för att skapa en trygg miljö för våra elever.Kvalifikationer
Du har lärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andra språk på gymnasienivå. Det går också bra om du har en pågående lärarutbildning där du tar din examen inom kort. Du har erfarenhet av undervisning och praktiskt arbete utifrån aktuell läroplan (GY11 och GY25), via arbete eller VFU. Att använda digitala verktyg som en del av din undervisning är du såklart van vid.
För att trivas hos oss på Rekarnegymnasiet är du en person som tycker om utmaningar och utvecklingsarbete. Du har ett gott bemötande med eleven i fokus. Du är också flexibel och kan anpassa nivån efter elevernas olika behov.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Sandra Fagerlönn sandra.fagerlonn@eskilstuna.se Jobbnummer
9568163