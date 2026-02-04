Lärare i SVE & SVA och Programlagsledare till gymnasiet
2026-02-04
Välkommen till oss
Vi erbjuder
Kungsholmens västra gymnasium är centralt beläget på Campus Konradsberg på Kungsholmen. Skolan växer och har ca 1000 elever med en stark ökningstakt då skolan är populär. Skolan erbjuder studier på Ekonomi med inriktningarna ekonomi och juridik, Naturvetenskapliga programmet inriktning Naturvetenskap, Vård- och omsorgsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och Samhällskunskap. Skolan erbjuder också ett introduktionsprogram som är kopplat till Vård- och omsorgsprogrammet.
Läs mer på https://kungsholmensvastragymnasium.stockholm.se.
Din roll
Kungsholmens västra gymnasium utannonserar nu en tjänst som lärare i svenska och svenska som andraspråk i kombination med programlagsledare till vårt introduktionsprogram! Tillträde till hösten 2026. Är du vår nya ledare till introduktionsprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium?
Vi söker en programlagsledare till vårt introduktionsprogram på gymnasiet. Du är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk, gärna i kombination med engelska eller samhällskunskap. Rollen inbegriper främst undervisning i svenska och svenska som andraspråk för våra elever på Yrkesintroduktion i kombination med att leda IM-programmet. Tjänsten inkluderar undervisning i ett annat ämne antingen på IM eller på nationella program, beroende på ämneskombination. I tjänsten ingår undervisning, mentorskap och en ledarroll på skolan.
Du kommer att ha ett nära samarbete med biträdande rektor och programlagsledaren för det nationella Vård- och omsorgsprogrammet. Arbetet kommer att inbegripa ett stort eget mandat med spännande möjlighet till utveckling av ditt ledarskap.
På Kungsholmens västra gymnasium är vi mycket stolta över vårt introduktionsprogram. Vi har kommit långt i utvecklingen av programmet där vi arbetar främjande och förebyggande kring eleverna och har under åren arbetat upp ett mycket nära samarbete med Elevhälsan. Arbetet hos oss karakteriseras av att vi arbetar som ett team kring eleverna i syfte att stötta dem att nå sina individuella mål. I rollen som programlagsledare för IM ingår att förvalta arbetet och att fortsätta utvecklingen av introduktionsprogrammet tillsammans med de lärare som arbetar här och tillsammans med Elevhälsan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk med erfarenhet av arbete på introduktionsprogram på gymnasiet. Som lärare är du erfaren och trygg i din roll som pedagog. Du är flexibel och har lätt för att möta elever med väldigt olika behov. Du är mycket kunnig kring NPF och brinner för dina ämnen. Du når en god måluppfyllelse och skapar goda relationer till dina elever och deras vårdnadshavare. Du tycker om att bygga relationer och är en lärare som kan entusiasmera och inspirera kollegor och elever. Du är en självklar ledare och också självgående och strukturerad.
Som person har du humor och kan se det stora i det lilla. För oss som jobbar här är det viktigt att du har ett stort hjärta och är en positiv kraft. Det är också viktigt att du är ansvarskännande, initiativrik och empatisk. Du ska ha lätt att motivera eleverna och vara en tydlig och närvarande ledare i klassrummet. Du har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du har både elevernas resultat och mående i fokus och är positiv till att utvärdera och utveckla ditt pedagogiska arbete för att öka måluppfyllelsen och trivsel för eleverna. Du ser samarbete med kollegor, skolledning och elevhälsa som en självklarhet i arbetet med att stötta eleverna att nå sina mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete från både gymnasium och grundskolans högre åldrar. Lika så är erfarenhet av skolsamverkan med externa aktörer och myndigheter också meriterande.
Låter det här som en intressant tjänst för dig? Välkommen att ansöka och bli en del av Kungsholmens västra gymnasium!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vid övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk internt.
